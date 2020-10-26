Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vida nova

Família reencontra policiais que ajudaram a salvar bebê que engasgou na Serra

Pai levou o filho Pyetro ao Posto Policial de Manguinhos, em busca de ajuda. Criança parou de respirar após se engasgar com brinquedo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2020 às 23:27

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 23:27

Família de bebê de dez meses que engasgou encontra policiais que salvaram a criança, na Serra
Família de bebê de dez meses que engasgou encontra policiais que salvaram a criança, na Serra Crédito: Jorge Félix/TV Gazeta
A família do pequeno Pyetro Alves, um bebê de apenas 10 meses salvo por policiais militares após engasgar-se na Serra, no último sábado (24), reencontrou os policiais que realizaram o salvamento da criança. O momento ocorreu na noite deste domingo (25), no Posto de Polícia de Trânsito de Manguinhos, lugar onde a criança foi atendida pelos militares.
Pyetro brincava com o irmão mais velho, João Guilherme, de 12 anos, em casa, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, quando ingeriu parte de um brinquedo. João, então, percebeu que o irmão não estava respirando e o levou até os pais. Thyago Alves, pai das crianças, sem conseguir fazer com que o menino voltasse a respirar, pediu a ajuda de uma vizinha, que o avisou sobre o postou policial.
No local, o cabo Crivelari salvou a criança ao aplicar uma técnica conhecida como Manobra de Heimlich, utilizada quando as vias aéreas estão obstruídas em caso de sufocamento. Depois, o cabo Silva ajudou a transportar a criança para a Unidade de Pronto Atendimento de Castelândia, também no município, onde o bebê recebeu assistência médica.

Veja Também

Como agir em caso de engasgo e asfixia em crianças

Passado o susto, os pais e os policiais que socorreram a criança se reencontraram neste domingo. "Foi uma alegria muito grande poder revê-los depois do que aconteceu, quando os pais chegaram desesperados no posto em Manguinhos, em busca de socorro para o Pyetro, que não conseguia respirar", conta o cabo Silva.
Considerado um heroizinho pelos pais e pelos policiais, João agradeceu aos militares que salvaram o irmão dele. Para o tenente Anthony, da assessoria de Comunicação do Batalhão de Trânsito, foi o momento mais emocionante do encontro neste domingo. "Quando perguntaram o que o João estava sentindo ali, vendo o irmão feliz, ele respondeu que estava sem palavras, começou a chorar e deu um abraço em cada um dos policiais", contou.
Emocionado, Thyago, pai das crianças, também fez um agradecimento. "Foi uma benção, melhor impossível. O encontro foi emocionante, se não fossem os policiais e, primeiramente, Deus, meu filho não estaria vivo." Com esse encontro, ele cumpriu a promessa de levar Pyetro, com saúde, para visitar os militares. 
* Vinicius Zagoto é aluno do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão da editora Samanta Nogueira.

Veja Também

Conheça 15 doenças provocadas em crianças pelo uso de TV e celular

Criança que morava em hospital do ES há 6 anos recebe alta e vai para casa

Médicos alertam para riscos do uso intenso de internet e TV por crianças

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados