Família reencontra policiais que ajudaram a salvar bebê que engasgou na Serra

Família de bebê de dez meses que engasgou encontra policiais que salvaram a criança, na Serra Crédito: Jorge Félix/TV Gazeta

Pyetro brincava com o irmão mais velho, João Guilherme, de 12 anos, em casa, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, quando ingeriu parte de um brinquedo. João, então, percebeu que o irmão não estava respirando e o levou até os pais. Thyago Alves, pai das crianças, sem conseguir fazer com que o menino voltasse a respirar, pediu a ajuda de uma vizinha, que o avisou sobre o postou policial.

No local, o cabo Crivelari salvou a criança ao aplicar uma técnica conhecida como Manobra de Heimlich, utilizada quando as vias aéreas estão obstruídas em caso de sufocamento. Depois, o cabo Silva ajudou a transportar a criança para a Unidade de Pronto Atendimento de Castelândia, também no município, onde o bebê recebeu assistência médica.

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Passado o susto, os pais e os policiais que socorreram a criança se reencontraram neste domingo. "Foi uma alegria muito grande poder revê-los depois do que aconteceu, quando os pais chegaram desesperados no posto em Manguinhos, em busca de socorro para o Pyetro, que não conseguia respirar", conta o cabo Silva.

Considerado um heroizinho pelos pais e pelos policiais, João agradeceu aos militares que salvaram o irmão dele. Para o tenente Anthony, da assessoria de Comunicação do Batalhão de Trânsito, foi o momento mais emocionante do encontro neste domingo. "Quando perguntaram o que o João estava sentindo ali, vendo o irmão feliz, ele respondeu que estava sem palavras, começou a chorar e deu um abraço em cada um dos policiais", contou.

Emocionado, Thyago, pai das crianças, também fez um agradecimento. "Foi uma benção, melhor impossível. O encontro foi emocionante, se não fossem os policiais e, primeiramente, Deus, meu filho não estaria vivo." Com esse encontro, ele cumpriu a promessa de levar Pyetro, com saúde, para visitar os militares.