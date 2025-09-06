Chácara Parreiral

Motorista com sinais de embriaguez atropela mulher na Serra

Motorista do veículo estava com odor etílico, sonolência e olhos vermelhos, segundo a polícia; a mulher teve fratura nas duas pernas

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 15:46

Uma mulher de 55 anos teve as duas pernas fraturadas após ser atropelada por um carro no bairro Chácara Parreiral, na Serra, na manhã deste sábado (6). A vítima, que foi socorrida ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, ainda teve lesões no rosto.

A ocorrência foi registrada na Rua Augusto dos Anjos e, segundo a Polícia Militar (PMES), o condutor do veículo alegou que não se lembrava do atropelamento, apenas disse que viu uma senhora próxima a carrinhos de lixo e que tudo teria acontecido muito rápido. Ainda segundo a polícia, o homem apresentava olhos vermelhos, odor etílico e sonolência.

Vítima foi socorrida pelo Samu ao Hospital Jayme dos Santos Neves Crédito: Leitor AG

Imagens enviadas à reportagem mostram que o para-brisa do carro foi danificado do lado direito. No local, o motorista — que se recusou a fazer o teste de etilômetro — também teria sido agredido por populares, que chamaram o Samu para atender a mulher atropelada.

De acordo com a PM, foi registrado um auto de infração pela recusa ao teste e também foi preenchido um Exame de Constatação de Alteração de Capacidade Psicomotora, devido ao estado do motorista, que foi conduzido à Delegacia Regional da Serra.

Em nota, a Polícia Civil (PCES) informou que a ocorrência está a cargo do plantão vigente da delegacia e, somente após a conclusão das oitivas, serão divulgados detalhes sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante em relação ao motorista.

