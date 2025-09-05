Golpe do Pix

Mulher usava Pix agendado para simular pagamentos e aplicar golpe em Linhares

Suspeita apresentava o comprovante da transação como se o pagamento tivesse sido realizado na hora, mas o valor nunca chegava aos lojistas; prejuízo chegou a mais de R$ 10 mil, mas as mercadorias foram recuperadas

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 18:56

Produtos que foram roubados em golpe do Pix em Linhares Crédito: Divulgação Polícia Civil

Uma esteticista de 35 anos foi presa nesta sexta-feira (5) após ser identificada pela Polícia Civil como responsável por uma série de golpes aplicados no comércio de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo as investigações da Polícia Civil, a suspeita utilizava comprovantes de Pix agendados para simular pagamentos e adquirir roupas, calçados e acessórios de luxo sem desembolsar nada. O nome da mulher não foi divulgado.

Conforme a corporação, a mulher apresentava o comprovante do Pix como se o pagamento tivesse sido realizado na hora, mas o valor nunca chegava às contas dos lojistas. O prejuízo chegou a mais de R$ 10 mil, mas mercadorias foram recuperadas.

Assim que tomou conhecimento do caso, a equipe da PC intimou a suspeita para prestar depoimento na Delegacia Regional de Linhares. Durante a investigação, ela indicou o local onde os produtos estavam escondidos, permitindo que todos os itens fossem recuperados. As mercadorias serão devolvidas aos comerciantes.

A Polícia Civil alerta lojistas e consumidores sobre a importância de confirmar o recebimento de valores antes de entregar mercadorias. “O comprovante de Pix não garante que o valor foi recebido. Pode se tratar de um Pix agendado ou até mesmo de um documento falso. Para celebrar o negócio, é preciso que o valor entre na conta da pessoa que está recebendo, antes de liberar a mercadoria”, informou a corporação.

