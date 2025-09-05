Na clandestinidade

Foragido da Justiça alagoana é preso em Pedro Canário

Suspeito, identificado como Wedson Oliveira da Silva, é investigado por homicídios e pelo comando do tráfico de drogas na região de Cajueiro e áreas próximas

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 19:19

Wedson Oliveira da Silva é suspeito de chefiar uma organização criminosa em Alagoas Crédito: Divulgação PC

Um homem apontado como chefe de uma organização criminosa de Cajueiro, em Alagoas, foi preso na tarde desta sexta-feira (5) em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. A ação foi resultado de uma operação conjunta entre a Polícia Civil capixaba e a Polícia Civil de Alagoas.

Segundo a corporação, o suspeito, identificado como Wedson Oliveira da Silva, era considerado foragido da Justiça alagoana. Ele é investigado por homicídios e pelo comando do tráfico de drogas na região de Cajueiro e áreas próximas. Ainda conforme a PC, ele estava vivendo na clandestinidade e tentando despistar as autoridades.

A prisão foi realizada após monitoramentos e troca de informações entre os setores de inteligência das polícias dos dois estados, permitindo o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pela Vara do Único Ofício da Comarca de Cajueiro (AL).

De acordo com a PC, durante a abordagem, Wedson não ofereceu resistência. Ele estava de posse de documentos pessoais e de um aparelho celular, que agora passarão por análise da Polícia Civil. Após a captura, o suspeito foi levado à 18ª Delegacia Regional de São Mateus (ES), onde permanece preso à disposição da Justiça.

