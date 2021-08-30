Morto após invadir fórum no ES estava inconformado com perda de terra

Imagens de dentro do Fórum de Nova Venécia Crédito: Reprodução / Montagem A Gazeta

A Gazeta na manhã desta segunda-feira (30). O homem morto após invadir o Fórum de Nova Venécia , Noroeste do Espírito Santo, na última quinta-feira (26), estava inconformado com uma decisão judicial em que perdeu terra. A informação foi confirmada pelo delegado Wilian Dobrovosk à reportagem dena manhã desta segunda-feira (30).

De acordo com Dobrovosk, familiares disseram que o homem estava muito revoltado com uma decisão judicial de determinado magistrado. A partir daí, a Polícia Civil começou a trabalhar com a hipótese dele visar alguém específico.

“Pelo que foi apurado nas investigações, havia um grande descontentamento da vítima com a decisão que determinou a perda da terra dele e de seus familiares, em uma reintegração de posse”, afirmou o delegado.

"A mãe dele foi retirada da terra há mais de um ano, segundo familiares. Contudo, ele sempre tocava nesse assunto" Wilian Dobrovosk - Delegado

POLICIAL LIBERADO

O policial militar que atirou contra o homem foi conduzido e liberado em seguida. "Acabei entendendo por uma legítima defesa de terceiro, liberando-o", frisou Dobrovosk

RELEMBRE O CASO

Insatisfeito com a decisão da Justiça, o homem invadiu o fórum portando uma barra de ferro . Segundo os bombeiros que participaram da ocorrência, ele começou a quebrar tudo. Um policial que estava de plantão no local deu ordem de parada, o indivíduo não respeitou e teria partido para cima do militar.

Em um primeiro momento, havia a informação de que o policial efetuou um disparo de arma de fogo, que atingiu a região torácica do homem. O delegado Wilian Dobrovosk afirmou nesta segunda-feira (30) que aguarda o exame cadavérico para ter certeza do número de disparos.