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Morto após invadir fórum no ES estava inconformado com perda de terra

"Havia um grande descontentamento da vítima com a decisão que determinou a perda da terra dele e de seus familiares, em uma reintegração de posse", diz delegado que investiga o caso

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 10:56

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

30 ago 2021 às 10:56
Imagens de dentro do fórum e da barra de ferro
Imagens de dentro do Fórum de Nova Venécia Crédito: Reprodução / Montagem A Gazeta
O homem morto após invadir o Fórum de Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, na última quinta-feira (26), estava inconformado com uma decisão judicial em que perdeu terra. A informação foi confirmada pelo delegado Wilian Dobrovosk à reportagem de A Gazeta na manhã desta segunda-feira (30).
De acordo com Dobrovosk, familiares disseram que o homem estava muito revoltado com uma decisão judicial de determinado magistrado. A partir daí, a Polícia Civil começou a trabalhar com a hipótese dele visar alguém específico.
“Pelo que foi apurado nas investigações, havia um grande descontentamento da vítima com a decisão que determinou a perda da terra dele e de seus familiares, em uma reintegração de posse”, afirmou o delegado.
"A mãe dele foi retirada da terra há mais de um ano, segundo familiares. Contudo, ele sempre tocava nesse assunto"
Wilian Dobrovosk - Delegado

POLICIAL LIBERADO

O policial militar que atirou contra o homem foi conduzido e liberado em seguida. "Acabei entendendo por uma legítima defesa de terceiro, liberando-o", frisou Dobrovosk

RELEMBRE O CASO

Insatisfeito com a decisão da Justiça, o homem invadiu o fórum portando uma barra de ferro. Segundo os bombeiros que participaram da ocorrência, ele começou a quebrar tudo. Um policial que estava de plantão no local deu ordem de parada, o indivíduo não respeitou e teria partido para cima do militar.
Em um primeiro momento, havia a informação de que o policial efetuou um disparo de arma de fogo, que atingiu a região torácica do homem. O delegado Wilian Dobrovosk afirmou nesta segunda-feira (30) que aguarda o exame cadavérico para ter certeza do número de disparos.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou o indivíduo. Ele foi levado em estado grave para o Hospital São Marcos, mas não resistiu.

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