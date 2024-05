Morte na Mata da Praia: MPES devolve inquérito e pede mais investigação

Advogado Luis Hormindo, investigado por matar aposentado, deixou a prisão após a Polícia Civil entender que houve legítima defesa

"Em razão disso, e como não havia respaldo legal para manter a prisão cautelar do advogado, o MPES requereu a soltura dele com o cumprimento de medidas cautelares, como entrega de todas as armas que eventualmente possa ter; proibição de frequentar clubes de tiro; e proibição de frequentar qualquer local de comercialização de armas de fogo", declarou o Ministério Público.