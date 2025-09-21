No sábado

Morte de fugitivo motivou ataques de criminosos a ônibus na Serra

Bandidos atacaram dois coletivos em José de Anchieta, na Serra, depois que Gustavo Cossi, conhecido como Piloto, foi morto em confronto com PMs em Planalto Serrano

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 14:28

O ataque a dois ônibus em José de Anchieta, na Serra, na noite de sábado (20) foi motivado pela morte de um fugitivo durante confronto armado com uma equipe da Polícia Militar, que tentavam capturá-lo em Planalto Serrano, no mesmo município, também na noite de sábado.

Foi incendiado um coletivo da linha 843 (Terminal Laranjeiras / Terminal Carapina via Jardim Tropical), conforme testemunhas disseram. Logo depois, os criminosos buscaram atear fogo em outro ônibus no mesmo bairro, mas a segunda ação foi interrompida pela Polícia Militar, que conseguiu conter o fogo, segundo informações do repórter da TV Gazeta Diony Silva. A principio, havia sido divulgado que apenas um veículo coletivo havia sido alvo dos atentados.

Moradores de José de Anchieta contaram à TV Gazeta que a ação contra os ônibus foi em represália à morte Gustavo Cossi, de 24 anos, conhecido como Piloto.

Ainda na noite de sábado, um suspeito de incendiar o ônibus foi detido pela PM. Segundo informações da Polícia Civil, um suspeito, de 18 anos, foi conduzido à Delegacia Regional da Serra e autuado em flagrante por dano qualificado, associação criminosa e por causar incêndio. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Segundo a Prefeitura da Serra, o município tem garantido apoio às forças estaduais de segurança, com a Guarda Civil Municipal, para a manutenção da ordem e da tranquilidade pública na região de José de Anchieta e em toda a Serra.

Gustavo Anesio Cossi, conhecido como Piloto, foi morto em confronto com policiais Crédito: Google Street View e Reprodução

Morte de foragido

Gustavo Anésio Cossi, conhecido como Piloto, era foragido da Justiça e tinha um mandado de prisão em aberto por latrocínio (roubo seguido de morte).

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, agentes da Diretoria de Inteligência (DINT), da PMES, realizavam uma vigilância para capturar Piloto. Durante o monitoramento, a equipe foi cercada por oito indivíduos armados, o que levou ao acionamento de reforços da Força Tática e do Batalhão de Ações com Cães (BAC).

Ao chegarem ao local, na Rua Rio de Janeiro, os militares entraram na residência onde o foragido estava escondido. Segundo informações da PMES, os agentes foram recebidos com disparos de armas de fogo e revidaram para "repelir a injusta agressão".

Ainda segundo a polícia, Gustavo era evadido do sistema prisional e portava uma pistola calibre .40 com uma munição na câmara e quatro no carregador, além de dois carregadores extras com nove munições cada um, totalizando 23 munições. Ele também estava com um rádio comunicador na frequência do tráfico local e um aparelho celular. O material foi apreendido.

Ônibus é incendiado na Serra Crédito: Reprodução | Rede Social

