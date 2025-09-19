Ônibus são escoltados pela PM em dia de tensão e ataques na Serra
Publicado em 19/09/2025 às 13h01
Após dois ônibus serem incendiados e um apedrejado na Serra nesta sexta-feira (19), a Polícia Militar está escoltando os coletivos que passam pelas regiões de Cidade Pomar e Nova Carapina II. A informação foi confirmada pelo coronel Douglas Caus, comandante-geral da corporação, em entrevista ao vivo ao telejornal Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta.
- A tensão começou na noite de quinta-feira (18), quando um suspeito de 25 anos morreu após trocar tiros com a PM em Cidade Pomar.
- Já nesta sexta (19), às 4h45, criminosos foram ao bairro vizinho, Nova Carapina II, e atearam fogo em um ônibus da linha 824 (T. Laranjeiras/ Nova Carapina I e II).
- Às 11h, mais dois ônibus foram alvo de ataques, desta vez em Cidade Pomar, na BR 101: um foi apedrejado e outro incendiado.
- Por volta de 12h30, a PM deteve quatro suspeitos de terem provocado o incêndio. Eles teriam gravado vídeos com materiais como pneus e publicado nas redes sociais. O grupo foi levado para a delegacia para prestar depoimento.