Ônibus são escoltados pela PM em dia de tensão e ataques na Serra

Publicado em 19/09/2025 às 13h01
Dois ônibus foram incendiados e um apedrejado em Nova Carapina II e em Cidade Pomar, na Serra, nesta sexta-feira (19)
Dois ônibus foram incendiados e um apedrejado na Serra Crédito: Leitor A Gazeta e Ronaldo Rodrigues

Após dois ônibus serem incendiados e um apedrejado na Serra nesta sexta-feira (19), a Polícia Militar está escoltando os coletivos que passam pelas regiões de Cidade Pomar e Nova Carapina II. A informação foi confirmada pelo coronel Douglas Caus, comandante-geral da corporação, em entrevista ao vivo ao telejornal Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta.

  • A tensão começou na noite de quinta-feira (18), quando um suspeito de 25 anos morreu após trocar tiros com a PM em Cidade Pomar.

  • Já nesta sexta (19), às 4h45, criminosos foram ao bairro vizinho, Nova Carapina II, e atearam fogo em um ônibus da linha 824 (T. Laranjeiras/ Nova Carapina I e II).

  • Às 11h, mais dois ônibus foram alvo de ataques, desta vez em Cidade Pomar, na BR 101: um foi apedrejado e outro incendiado. 

  • Por volta de 12h30, a PM deteve quatro suspeitos de terem provocado o incêndio. Eles teriam gravado vídeos com materiais como pneus e publicado nas redes sociais. O grupo foi levado para a delegacia para prestar depoimento.
