Ônibus são escoltados pela PM em dia de tensão e ataques na Serra

Após dois ônibus serem incendiados e um apedrejado na Serra nesta sexta-feira (19), a Polícia Militar está escoltando os coletivos que passam pelas regiões de Cidade Pomar e Nova Carapina II. A informação foi confirmada pelo coronel Douglas Caus, comandante-geral da corporação, em entrevista ao vivo ao telejornal Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta.