Violência

Morte em confronto com a PM termina com ônibus incendiado na Serra

Segundo a PM, três indivíduos, ao perceberem a aproximação das viaturas em Cidade Pomar, efetuaram disparos contra equipes da Força Tática na noite de quinta. Um deles morreu

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 07:06

Ônibus é incendiado em Nova Carapina II, na Serra, após morte em confronto com a Polícia Militar e Cidade Pomar Crédito: Leitor | A Gazeta

Um suspeito morreu em confronto com a Polícia Militar por volta das 18h30 de quinta-feira (18) em Cidade Pomar, na Serra. Em retaliação, criminosos incendiaram um ônibus do Sistema Transcol no final da madrugada desta sexta-feira (19), em Nova Carapina II, bairro vizinho.

A ocorrência, segundo a PM, detalha que três homens armados, ao perceberem a aproximação das viaturas em Cidade Pomar, atiraram contra as equipes da Força Tática e houve confronto. Durante a ação, um dos indivíduos foi atingido e socorrido pelos policiais à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede, mas não resistiu.

Ainda segundo a PM, com o suspeito morto foi apreendido uma pistola Taurus calibre 9mm, um carregador e quatro munições. Os comparsas dele não foram localizados. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Regional de Serra.

Ônibus incendiado

Ônibus ficou destruído em Nova Carapina II, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta

Horas depois da morte em confronto, já no final da madrugada desta sexta, em Nova Carapina II, o motorista de ônibus do Transcol da linha 824 (Terminal Laranjeiras/ Nova Carapina I e II) informou para a Polícia Militar que três suspeitos entraram no coletivo, ordenaram que os passageiros descessem, e atearam fogo ao veículo. Segundo a PM, não houve feridos.

Conforme apuração da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, havia cerca de oito pessoas no ônibus. O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou o fogo, mas, por volta das 7h30 desta sexta, um foco de incêndio voltou. O encarregado da empresa do coletivo teve que buscar baldes com água para tentar apagar, antes de o veículo ser guinchado.

Coletivos estão sem circular

Após as ocorrências, moradores da região informaram para a TV Gazeta que os ônibus não estão circulando no local. Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) disse que "por motivo de segurança, as linhas que atendem aos bairros Nova Carapina, Cidade Pomar e uma parte de Eldorado não estão operando na região. Assim que a situação se normalizar os Itinerários originais voltarão a ser cumpridos".

Um diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários-ES) foi até o bairro onde o incêndio aconteceu e afirmou para a TV Gazeta, às 7h30, que nenhum ônibus que circula pela área vai sair do Terminal de Laranjeiras até que viaturas da PM circulem pela região.

A população sente o impacto disso. Uma moradora estava no ponto de ônibus de Nova Carapina II, na manhã desta sexta, e conversou com a TV Gazeta: "Estava esperando para ir ao trabalho, disseram que não está rodando ônibus nem aqui nem em Cidade Pomar. Liguei para o meu trabalho, eles falaram para esperar um pouco e vão vir buscar. Em plena sexta-feira, foi do nada, dificulta muito. Não é a primeira vez, isso já aconteceu algumas vezes. É muito difícil".

A Guarda Municipal afirmou que vai reforçar o patrulhamento nos bairros Jardim Carapina e Cidade Pomar nesta manhã.

