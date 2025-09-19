Ônibus sem circular em bairros da Serra após morte e incêndio a coletivo

Ônibus ficou destruído após incêndio em Nova Carapina II, na Serra Crédito: Oliveira Alves

Os ônibus do Sistema Transcol não estão circulando na manhã desta sexta-feira (19) em pelo menos três bairros da Serra – Cidade Pomar, Eldorado e Nova Carapina – devido ao clima de insegurança na região, após um indivíduo morrer em confronto com a Polícia Militar na noite de quinta-feira (18) e um coletivo ser incendiado. A informação foi confirmada pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), que destacou que “assim que a situação se normalizar, os itinerários originais voltarão a ser cumpridos”.

Um diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários-ES) esteve no bairro onde ocorreu o incêndio e afirmou, por volta das 7h30 desta sexta-feira, à reportagem da TV Gazeta, que nenhum ônibus que atende a região (ou seja, linhas 809, 824, 825 e 856) sairia do Terminal de Laranjeiras até que viaturas da Polícia Militar passassem a circular pelos bairros afetados.