Foragido da Justiça é morto na Serra em confronto com policiais

Gustavo Anesio Cossi estava tinha mandado de prisão em aberto por latrocínio; segundo a polícia, ele resistiu a ordem de abordagem e atirou contra as equipes

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 10:33

Gustavo Anesio Cossi, conhecido como Piloto, foi morto em confronto com policiais Crédito: Google Street View e Reprodução

Um homem de 24 anos morreu na noite de sábado (20) em confronto com a Polícia Militar no bairro Planalto Serrano, na Serra. Gustavo Anésio Cossi, conhecido como Piloto, era foragido da Justiça e tinha um mandado de prisão em aberto por latrocínio (roubo seguido de morte).

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, agentes da Diretoria de Inteligência (DINT), da PMES, realizavam uma vigilância para capturar Piloto. Durante o monitoramento, a equipe foi cercada por oito indivíduos armados, o que levou ao acionamento de reforços da Força Tática e do Batalhão de Ações com Cães (BAC).

Ao chegarem ao local, na Rua Rio de Janeiro, os militares entraram na residência onde o foragido estava escondido. Segundo informações da PMES, os agentes foram recebidos com disparos de armas de fogo e revidaram para "repelir a injusta agressão".

Durante a troca de tiros, Gustavo foi alvejado. Ele chegou a ser encaminhado para a UPA de Serra Sede, mas não resistiu aos ferimentos. A ocorrência foi finalizada e registrada na 3ª Delegacia Regional.

Ainda segundo a polícia, Gustavo era evadido do sistema prisional e portava uma pistola calibre .40 com uma munição na câmara e quatro no carregador, além de dois carregadores extras com nove munições cada um, totalizando 23 munições. Ele também estava com um rádio comunicador na frequência do tráfico local e um aparelho celular. O material foi apreendido.

Posteriormente, um ônibus foi incendiado no bairro José de Anchieta III. No mesmo bairro, um segundo coletivo foi danificado por indivíduos, os quais também tentaram incendiá-lo. Contudo, o fogo foi controlado. Um suspeito de provocar o incêndio foi detido e conduzido à 3ª Delegacia Regional.

A Polícia Civil informa que a ocorrência de morte por intervenção legal de agente do Estado foi apresentada na Delegacia Regional da Serra. O corpo de Piloto foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

Material apreendido na ação da PM para prender Gustavo Cossi, que morreu em confronto com policiais Crédito: Divulgação

