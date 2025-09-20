Ônibus do Transcol é incendiado na Serra na noite de sábado (20)

Um ônibus foi incendiado em José de Anchieta, na Serra , na noite deste sábado (20). Em vídeo gravado por testemunhas ( veja acima ) é possível ouvir pessoas informando que o coletivo é da empresa Serramar, que opera pelo Sistema Transcol . A linha, conforme quem estava no local, é a 843 (Terminal Laranjeiras / Terminal Carapina via Jardim Tropical). Não há informações sobre a motivação do fogo e nem quem seria o responsável.

Na sexta-feira (19), dois ônibus foram incendiados na Serra. De madrugada, criminosos colocaram fogo em um coletivo da linha 824 (T. Laranjeiras/ Nova Carapina I e II), em Nova Carapina II. Havia nove pessoas dentro do coletivo e ninguém se feriu. No fim da manhã, um segundo ônibus foi incendiado, desta vez na BR 101, em Cidade Pomar. De acordo com apuração da TV Gazeta junto à Polícia Militar, suspeitos mandaram os passageiros e o motorista descerem e atearam fogo no veículo por volta das 11 horas. No mesmo momento, um outro coletivo também teria sido apedrejado. A situação aconteceu após um suspeito morrer em confronto com a PM na noite de quinta-feira (18), no mesmo bairro.