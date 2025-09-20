A Gazeta - Agora

Ônibus do Transcol é incendiado na Serra na noite de sábado (20)

Atualizado em 20/09/2025 às 20h56
O coletivo do Transcol foi incendiado neste sábado, em Jacaraípe, na Serra

Um ônibus foi incendiado em José de Anchieta, na Serra, na noite deste sábado (20). Em vídeo gravado por testemunhas (veja acima) é possível ouvir pessoas informando que o coletivo é da empresa Serramar, que opera pelo Sistema Transcol. A linha, conforme quem estava no local, é a 843 (Terminal Laranjeiras / Terminal Carapina via Jardim Tropical). Não há informações sobre a motivação do fogo e nem quem seria o responsável. 

A Ceturb-ES, a Polícia Civil e Militar foram demandadas para mais informações.

Na sexta-feira (19), dois ônibus foram incendiados na Serra. De madrugada, criminosos colocaram fogo em um coletivo da linha 824 (T. Laranjeiras/ Nova Carapina I e II), em Nova Carapina II. Havia nove pessoas dentro do coletivo e ninguém se feriu. No fim da manhã, um segundo ônibus foi incendiado, desta vez na BR 101, em Cidade Pomar. De acordo com apuração da TV Gazeta junto à Polícia Militar, suspeitos mandaram os passageiros e o motorista descerem e atearam fogo no veículo por volta das 11 horas. No mesmo momento, um outro coletivo também teria sido apedrejado. A situação aconteceu após um suspeito morrer em confronto com a PM na noite de quinta-feira (18), no mesmo bairro.

