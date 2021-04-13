Morre jovem baleado na cabeça durante roleta-russa em festa, em Guaçuí

Duas testemunhas contaram aos militares que estavam fazendo um churrasco para comemorar o aniversário da vítima, quando uma terceira pessoa pegou um revólver, retirou as munições e falou que iria "brincar" de roleta-russa. Os jovens disseram que quando ele apontou a arma em direção a Eduardo Carvalho Vieira e puxou o gatilho, na segunda vez, a arma disparou, acertando a cabeça.