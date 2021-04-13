Morre jovem baleado na cabeça durante roleta-russa em festa, em Guaçuí

O jovem Eduardo Carvalho Vieira, de 18 anos, que foi baleado na cabeça durante uma "brincadeira" de roleta-russa, em Guaçuí, no Caparaó Capixaba, morreu nesta terça-feira (13). A informação foi confirmada pela Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde o rapaz permanecia internado.
ROLETA-RUSSA
O caso aconteceu na zona rural do município, em uma casa às margens da rodovia ES 484, que liga o município de Guaçuí a São José do Calçado. Segundo a Polícia Militar, duas testemunhas contaram que Eduardo Carvalho Vieira estava baleado dentro da residência. A vítima estava no sofá, ainda lúcida, mas havia uma hemorragia no local do disparo.
Duas testemunhas contaram aos militares que estavam fazendo um churrasco para comemorar o aniversário da vítima, quando uma terceira pessoa pegou um revólver, retirou as munições e falou que iria "brincar" de roleta-russa. Os jovens disseram que quando ele apontou a arma em direção a Eduardo Carvalho Vieira e puxou o gatilho, na segunda vez, a arma disparou, acertando a cabeça.
Os jovens não souberam informar dados do suspeito que atirou e fugiu do local. A arma do crime, um revólver taurus calibre 38 com uma cápsula deflagrada no tambor, foi encontrada próximo à residência, em um barranco, debaixo de algumas folhas secas.
Segundo a Polícia Civil de Guaçuí, o caso é investigado, mas nenhum suspeito foi preso pelo crime.