Morador é preso suspeito de estuprar criança de 3 anos em condomínio na orla de Itaparica

Síndica do prédio mostrou imagens de câmeras de segurança à polícia e relatou suspeitas de outros casos de agressão sexual cometidos pelo homem

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 11:38

Um homem de 59 anos foi preso nesta quinta-feira (20) por suspeita de estuprar uma criança de três anos em um prédio na Praia de Itaparica, em Vila Velha. Segundo informações do Boletim de Ocorrência registrado da Polícia Militar, a síndica relatou o ocorrido aos militares e mostrou imagens de câmeras de segurança que mostravam a menina brincando no parque do edifício e o momento em que o suspeito se levanta e começa a seguir a vítima.

Ainda segundo o relato à PM, a mãe da menina teria aparecido e perguntado ao homem sobre a filha, e ele teria informado que a pequena havia corrido em outra direção. No entanto, ela havia, na verdade, entrado em uma parte interna do prédio. Nesse momento, ambos saem da área de filmagem das câmeras.

Pouco tempo depois, as imagens teriam mostrado a mãe chamando novamente pela filha, que aparece juntamente com o suspeito. O homem, segundo a mãe, estava com a bermuda aberta. No boletim, também consta que foi apresentado a polícia um vídeo com um breve relato da vítima sobre o abuso.

A síndica do condomínio relatou às autoridades que há outros casos de suspeitas e acusação de atos libidinosos praticados pelo homem no condomínio, inclusive dentro de casa dele com os filhos, também menores de idade. No entanto, não há registros na polícia.

Com base nas informações coletadas no local, o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional.

