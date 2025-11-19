A Gazeta - Agora

Criança é atropelada ao voltar da escola em avenida na Serra

Publicado em 19/11/2025 às 18h53
A criança tem nove anos e atravessava a rua quando foi atingida. O caso aconteceu nesta quarta-feira (19).

Uma criança de nove anos foi atropelada por uma moto ao sair da escola Emef Jorge Amado, em Nova Carapina II, Serra, no final da manhã de quarta-feira (19). Um câmera de segurança gravou o momento em que a menina aguarda a passagem de um ônibus do lado direito da Avenida Muriaé. Segundos depois, ela corre para chegar do outro lado da via, passa atrás do coletivo e acaba atingida por um motociclista. 

Conforme apuração da repórter Any Cometti, da TV Gazeta, a pequena foi levada ao Pronto Socorro Dra. Milena Gottardi, em Vitória, e quebrou apenas a unha do pé. Já o motociclista, segundo a família, fraturou o braço, sofreu escoriações pelo corpo e foi atendido no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, no município serrano. 

Em nota, a prefeitura do município informou que a criança tem autorização familiar para retornar sozinha para casa, já que mora perto do colégio. "O acidente ocorreu fora do perímetro escolar, mas a direção da escola permanece acompanhando a situação e está à disposição da família para todo o suporte necessário", frisou.

