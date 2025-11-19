Criança é atropelada ao voltar da escola em avenida na Serra

Uma criança de nove anos foi atropelada por uma moto ao sair da escola Emef Jorge Amado, em Nova Carapina II, Serra, no final da manhã de quarta-feira (19). Um câmera de segurança gravou o momento em que a menina aguarda a passagem de um ônibus do lado direito da Avenida Muriaé. Segundos depois, ela corre para chegar do outro lado da via, passa atrás do coletivo e acaba atingida por um motociclista.

Conforme apuração da repórter Any Cometti, da TV Gazeta, a pequena foi levada ao Pronto Socorro Dra. Milena Gottardi, em Vitória, e quebrou apenas a unha do pé. Já o motociclista, segundo a família, fraturou o braço, sofreu escoriações pelo corpo e foi atendido no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, no município serrano.