Homem é preso por ameaçar e descumprir medidas protetivas em Marataízes

O homem foi preso sem casa e encaminhado à Delegacia de Marataízes Crédito: Polícia Civil

Um homem de 34 anos foi preso na tarde dessa terça-feira (18) em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, por descumprir medidas protetivas e ameaçar a ex-companheira. Segundo a Polícia Civil, o homem manteve relacionamento amoroso com a vítima por aproximadamente cinco anos. Após o término da relação, ocorrido há cerca de seis meses, o investigado não aceitou o fim do relacionamento e passou a praticar atos de violência e ameaças contra a vítima.

As investigações mostraram que o homem perseguiu a vítima de moto, colidiu propositalmente contra o carro onde ela estava, arremessou pedras e chegou a danificar o veículo, tudo isso em frente à Delegacia de Itapemirim. Dias antes, o suspeito foi à casa da vítima com um galão de gasolina e ameaçou incendiar a residência, além de enviar mensagens com ameaças de morte e até alugar uma casa próxima para intimidá-la.