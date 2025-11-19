A Gazeta - Agora

Pontos de tráfico são desarticulados na Zona rural de São Mateus

Publicado em 19/11/2025 às 19h01
Três suspeitos foram detidos; a operação gerou prejuízo de R$ 350 mil ao crime organizado, com apreensão de drogas e armas
Drogas, armas pesadas e munições também foram apreendidas na operação em São Mateus Crédito: Polícia Militar

Dois locais usados como base por criminosos ligados ao tráfico de drogas no distrito de Córrego Grande, zona rural de São MateusNorte do Espírito Santo, foram desarticulados pela Polícia Militar. A ação ocorreu após informações de que suspeitos armados, envolvidos em confrontos no bairro Vitória, utilizavam casas abandonadas na região para esconder drogas e armas.

Em uma das residências, os militares encontraram armamentos pesados. Na segunda casa, ocupada como base pelo grupo, foi localizada uma grande quantidade de drogas armazenadas em tonéis, além de munições e materiais para embalo. Um homem que havia deixado o sistema prisional há somente 10 dias foi detido no local.

Ao todo, três suspeitos foram conduzidos. De acordo com a PM, a operação gerou um prejuízo estimado em R$ 350 mil ao crime organizado e retirou armas e drogas de circulação.

