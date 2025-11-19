Pontos de tráfico são desarticulados na Zona rural de São Mateus

Drogas, armas pesadas e munições também foram apreendidas na operação em São Mateus Crédito: Polícia Militar

Dois locais usados como base por criminosos ligados ao tráfico de drogas no distrito de Córrego Grande, zona rural de São Mateus, Norte do Espírito Santo, foram desarticulados pela Polícia Militar. A ação ocorreu após informações de que suspeitos armados, envolvidos em confrontos no bairro Vitória, utilizavam casas abandonadas na região para esconder drogas e armas.

Em uma das residências, os militares encontraram armamentos pesados. Na segunda casa, ocupada como base pelo grupo, foi localizada uma grande quantidade de drogas armazenadas em tonéis, além de munições e materiais para embalo. Um homem que havia deixado o sistema prisional há somente 10 dias foi detido no local.