Violência contra a mulher

Menina de 6 anos procura a polícia após mãe ser ameaçada por ex em Cariacica

Segundo a polícia, mulher está em processo de separação e tinha medida protetiva contra o companheiro, que foi preso

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 13:02

Uma menina de seis anos procurou uma unidade da Polícia Militar para pedir ajuda após presenciar uma confusão entre a mãe e o padrasto, na noite de terça-feira (23), em Cariacica. Segundo a polícia, a criança relatou que a mãe estava sendo impedida pelo companheiro de entrar na casa onde mora. O nome do suspeito e o bairro onde o caso ocorreu não foram divulgados para preservar a identidade da criança.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada pela sede da 16ª Companhia Independente após a criança chegar sozinha à unidade. Pouco depois, os envolvidos foram até a companhia em busca da menina, quando a mulher, de 27 anos, contou aos policiais que havia sido ameaçada de morte pelo companheiro e informou ainda que possui medida protetiva contra ele.

Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a mulher e a filha voltavam para casa quando o homem tentou impedir a entrada delas na residência. O casal está em processo de separação, e a mulher queria apenas pegar os pertences pessoais, mas o companheiro não permitiu. Durante a discussão, ele teria ameaçado a mulher de morte, o que fez a criança sair correndo em busca de ajuda policial.

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) informou que o suspeito, de 30 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por vias de fato, injúria qualificada e ameaça qualificada, com base na Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

