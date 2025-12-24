Home
>
Polícia
>
Menina de 6 anos procura a polícia após mãe ser ameaçada por ex em Cariacica

Menina de 6 anos procura a polícia após mãe ser ameaçada por ex em Cariacica

Segundo a polícia, mulher está em processo de separação e tinha medida protetiva contra o companheiro, que foi preso

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 13:02

Uma menina de seis anos procurou uma unidade da Polícia Militar para pedir ajuda após presenciar uma confusão entre a mãe e o padrasto, na noite de terça-feira (23), em Cariacica. Segundo a polícia, a criança relatou que a mãe estava sendo impedida pelo companheiro de entrar na casa onde mora. O nome do suspeito e o bairro onde o caso ocorreu não foram divulgados para preservar a identidade da criança.

Recomendado para você

Três suspeitos foram presos e um adolescente foi apreendido durante ação policial que ocorreu na noite de terça-feira (23)

Mais de R$ 200 mil, armas e drogas são apreendidos em Anchieta

Segundo a polícia, mulher está em processo de separação e tinha medida protetiva contra o companheiro, que foi preso

Menina de 6 anos procura a polícia após mãe ser ameaçada por ex em Cariacica

Ocorrência aconteceu após ataques a tiros em José de Anchieta; Polícia Civil investiga o caso

Jovem é morto em confronto com a PM durante abordagem na Serra

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada pela sede da 16ª Companhia Independente após a criança chegar sozinha à unidade. Pouco depois, os envolvidos foram até a companhia em busca da menina, quando a mulher, de 27 anos, contou aos policiais que havia sido ameaçada de morte pelo companheiro e informou ainda que possui medida protetiva contra ele.

Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a mulher e a filha voltavam para casa quando o homem tentou impedir a entrada delas na residência. O casal está em processo de separação, e a mulher queria apenas pegar os pertences pessoais, mas o companheiro não permitiu. Durante a discussão, ele teria ameaçado a mulher de morte, o que fez a criança sair correndo em busca de ajuda policial.

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) informou que o suspeito, de 30 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por vias de fato, injúria qualificada e ameaça qualificada, com base na Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

Leia mais

Imagem - Funcionária e gerente de supermercado em Viana são agredidos por cliente

Funcionária e gerente de supermercado em Viana são agredidos por cliente

Imagem - Suspeito de furtar 19 cabeças de gado é preso no Sul do ES

Suspeito de furtar 19 cabeças de gado é preso no Sul do ES

Imagem - Maus-tratos a animais: clínicas agora são obrigadas a dar alerta no ES

Maus-tratos a animais: clínicas agora são obrigadas a dar alerta no ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais