Suspeito de furtar 19 cabeças de gado é preso no Sul do ES

Gado foi furtado na zona rural de Alegre, no Sul do ES Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um suspeito de roubar 19 cabeças de gado em Alegre, no Sul do Espírito Santo, foi preso na terça-feira (23). Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em 5 de junho deste ano e foi descoberto quando o proprietário dos animais encontrou a porteira do curral quebrada. Os animais foram encontrados na semana seguinte, em 10 de junho, na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim.

Elso China Coelho de Almeida, de idade não informada, também é suspeito de ter cometido o crime de abigeato — quando há roubo e abate clandestino de gado. Esse segundo crime teria ocorrido na região de Usina Paineiras, em Itapemirim, onde dezenas de animais também foram furtados no mês de dezembro. O caso segue em investigação.