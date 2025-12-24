Funcionária e gerente de supermercado em Viana são agredidos por cliente

Ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal de Viana Crédito: Prefeitura de Viana

Uma funcionária e o gerente de um supermercado foram agredidos durante uma confusão no estacionamento do estabelecimento localizado no bairro Marcílio de Noronha, em Viana, na terça-feira (23). As informações constam em boletim registrado pela Guarda Municipal de Viana, que foi acionada por funcionários do local.

De acordo com o registro, a funcionária organizava o estacionamento quando orientou um motorista a parar o carro em uma vaga mais próxima. O condutor teria se irritado, passado a xingá-la, desferido um golpe nas costas e tentado agarrá-la pelo pescoço. Ao perceber que a vítima tentava gravar a situação, ele teria pegado o celular dela e jogado o aparelho no chão. Ainda segundo o boletim, o gerente tentou intervir para conter o agressor, mas também foi agredido com um soco no nariz. Clientes do supermercado ajudaram a conter o homem até a chegada da equipe.