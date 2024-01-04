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Léo do Vale

Membro da facção criminosa PCV é preso dentro de motel na Serra

Edson dos Santos Correia, o Léo do Vale, de 39 anos, estava com uma mulher dentro do quarto; foram apreendidos documento falso, dois celulares, maconha e R$ 461,75 em espécie
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2024 às 10:36

Publicado em 04 de Janeiro de 2024 às 10:36

Um homem de 39 anos, apontado pela polícia como um dos líderes de uma das principais facções criminosas do Espírito Santo, foi preso dentro de um motel no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na noite de quarta-feira (3). Edson dos Santos Correia, conhecido como Léo do Vale, ocupa lugar de destaque no Primeiro Comando de Vitória (PCV), conforme informou o aspirante Martins, da Polícia Militar.
Segundo o militar, Edson ainda tentou enganar os policiais apresentando um documento falso. No momento da abordagem, ele estava com uma mulher dentro do quarto, que se identificou como namorada dele. Foram recolhidos no local um documento falso, dois celulares, uma porção de maconha e R$ 461,75 em espécie.
Léo do Vale, de 39 anos, foi preso dentro de motel na Serra
Léo do Vale, de 39 anos, foi preso dentro de motel na Serra Crédito: Fabrício Christ
Ainda de acordo com o aspirante Martins, Edson fugiu do sistema prisional e, contra ele, havia dois mandados de prisão em aberto. "Ele é uma das lideranças do PCV no Espírito Santo. Contra ele havia mandados de prisão por homicídio e tráfico de drogas", afirmou o representante da Polícia Militar. O aspirante ainda ressaltou a importância da prisão, o que chamou de "desestruturação" da organização criminosa. Segundo Martins, prisões como esta afetam a facção criminosa. A prisão contou com apoio do Ministério Público do Espírito Santo.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito de 39 anos foi autuado em flagrante por uso de documento falsificado e teve dois mandados de prisão cumpridos em seu desfavor. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional. Novamente procurada, a corporação informou que a mulher que estava dentro do quarto com Léo do Vale foi ouvida e liberada, após a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.

PCV: o que é e quem manda?

O Primeiro Comando de Vitória, conhecido como PCV, é a maior organização criminosa do Espírito Santo e tem relação com facções do Rio de Janeiro e com o Primeiro Comando da Capital (PCC), de São Paulo. A organização tem como chefe Carlos Alberto Furtado da Silva, vulgo Beto. Ele chegou a ficar preso no Espírito Santo e foi transferido para uma prisão federal no Norte do país. Beto conta com um braço direito: Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo.

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