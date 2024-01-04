Membro da facção criminosa PCV é preso dentro de motel na Serra

Um homem de 39 anos, apontado pela polícia como um dos líderes de uma das principais facções criminosas do Espírito Santo
, foi preso dentro de um motel no bairro Jardim Limoeiro, na Serra
, na noite de quarta-feira (3). Edson dos Santos Correia, conhecido como Léo do Vale, ocupa lugar de destaque no Primeiro Comando de Vitória (PCV)
, conforme informou o aspirante Martins, da Polícia Militar.
Segundo o militar, Edson ainda tentou enganar os policiais apresentando um documento falso. No momento da abordagem, ele estava com uma mulher dentro do quarto, que se identificou como namorada dele. Foram recolhidos no local um documento falso, dois celulares, uma porção de maconha e R$ 461,75 em espécie.
Ainda de acordo com o aspirante Martins, Edson fugiu do sistema prisional e, contra ele, havia dois mandados de prisão em aberto. "Ele é uma das lideranças do PCV no Espírito Santo. Contra ele havia mandados de prisão por homicídio e tráfico de drogas", afirmou o representante da Polícia Militar. O aspirante ainda ressaltou a importância da prisão, o que chamou de "desestruturação" da organização criminosa. Segundo Martins, prisões como esta afetam a facção criminosa. A prisão contou com apoio do Ministério Público do Espírito Santo
.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito de 39 anos foi autuado em flagrante por uso de documento falsificado e teve dois mandados de prisão cumpridos em seu desfavor. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional. Novamente procurada, a corporação informou que a mulher que estava dentro do quarto com Léo do Vale foi ouvida e liberada, após a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.