Membro da facção criminosa PCV é preso dentro de motel na Serra

Segundo o militar, Edson ainda tentou enganar os policiais apresentando um documento falso. No momento da abordagem, ele estava com uma mulher dentro do quarto, que se identificou como namorada dele. Foram recolhidos no local um documento falso, dois celulares, uma porção de maconha e R$ 461,75 em espécie.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito de 39 anos foi autuado em flagrante por uso de documento falsificado e teve dois mandados de prisão cumpridos em seu desfavor. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional. Novamente procurada, a corporação informou que a mulher que estava dentro do quarto com Léo do Vale foi ouvida e liberada, após a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.