Mecânico bate na mulher e é esfaqueado por ela em churrasco de Natal na Serra

Local onde mecânico foi esfaqueado, em Jardim Tropical Crédito: Caique Verlí

Um mecânico de 27 anos foi esfaqueado pela mulher depois de tê-la agredido. Segundo testemunhas, ele também agrediu a tia dela e deixou o próprio filho cair do colo, em Jardim Tropical, na Serra . A confusão aconteceu durante um churrasco de Natal, na noite desta quarta-feira (25).

A família se reunia na casa de parentes e bebia desde o início da tarde desta quarta. Por volta das 20h, o casal começou a brigar porque o mecânico queria ir embora e levar o filho de dois anos.

Segundo um parente do casal, que não quis se identificar, a mulher foi contra ele levar a criança porque o mecânico estava "muito alterado". O mecânico, conforme relato da testemunha, chegou a deixar o menino cair de cabeça no chão.

Os dois começaram a discutir e, de acordo com testemunhas, o mecânico bateu na companheira com socos. "Ele pegou o menino no colo e deixou a criança cair no chão. Ela foi para cima dele e ele deu um soco nela", contou um parente, que disse, no entanto, não ter visto ele levar a facada. "Vi ele com a faca na mão e tomei a faca dele".

A tia da mulher, uma doméstica de 33 anos, tentou separar a briga e foi empurrada pelo mecânico. A doméstica bateu a cabeça na parede e desmaiou três vezes, segundo testemunhas. De acordo com o marido da doméstica, ela teve ferimentos na cabeça, mas passa bem.