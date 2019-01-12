Idoso é esfaqueado pela companheira ao negar dinheiro para comprar drogas

Um idoso foi esfaqueado após negar dinheiro para a companheiro usar droga em Vila Velha no final da noite desta sexta-feira (11). Por volta de 22h30, uma mulher de 43 anos que, segundo a polícia, seria usuária de drogas, pediu dinheiro para usar mais entorpecentes, quando o companheiro, de 60 anos, negou.
Ela então pegou uma faca e atingiu o homem no peito. Segundo a polícia, a faca atingiu o idoso no tórax, mas o corte não foi profundo. Ele foi socorrido pelo Samu ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, mas já teve alta e foi liberado. Já a mulher fugiu e ainda não foi encontrada pela polícia.