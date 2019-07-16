Homem é esfaqueado pela companheira enquanto dormia em Linhares

Uma mulher de 46 anos esperou o marido deitar para esfaqueá-lo no ombro direito, durante a noite do último sábado (13). A facada aconteceu depois de uma discussão do casal, no bairro Vila Izabel, em, nodo Estado. Apesar de golpeado, o homem de 46 anos não apresentou nenhuma reação por causa de ingestão de bebida alcoólica em excesso.