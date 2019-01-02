Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Homem é esfaqueado e morre após briga em jogo de baralho no ES

Caso aconteceu na noite de terça-feira (01) no interior de Muniz Freire

Publicado em 02 de Janeiro de 2019 às 20:50

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 jan 2019 às 20:50
Delegacia de Muniz Freire Crédito: Divulgação - PC
Um homem de 27 morreu esfaqueado depois de se envolver uma briga durante um jogo de baralho. O crime aconteceu no interior de
Muniz Freire
, região do Caparaó, na noite desta terça-feira (01). O agressor seria um familiar da esposa da vítima. Wemerson Braga da Mota chegou a ser resgatado, mas não resistiu ao ferimento.
Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu na localidade de Córrego do Sossego. No local, os militares foram informados por testemunhas que a confusão teria começado durante um jogo de baralho, quando os dois homens começaram a discutir. O agressor quebrou o vidro traseiro do carro de Wemerson.
Após a briga ser controlada, Wemerson saiu do local e foi em casa. Ele pegou uma ferramenta e voltou ao local da confusão, onde pretendia também quebrar o veículo do homem que havia danificado o seu carro. Neste momento ele foi surpreendido pelo agressor, que o golpeou com uma faca.
O jovem foi socorrido e encaminhado a um hospital, porém não resistiu aos ferimentos. O acusado fugiu do local e não foi mais localizado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados