Homem é esfaqueado e morre após briga em jogo de baralho no ES

Delegacia de Muniz Freire Crédito: Divulgação - PC

Um homem de 27 morreu esfaqueado depois de se envolver uma briga durante um jogo de baralho. O crime aconteceu no interior de

, região do Caparaó, na noite desta terça-feira (01). O agressor seria um familiar da esposa da vítima. Wemerson Braga da Mota chegou a ser resgatado, mas não resistiu ao ferimento.

Segundo a Polícia Militar , o caso aconteceu na localidade de Córrego do Sossego. No local, os militares foram informados por testemunhas que a confusão teria começado durante um jogo de baralho, quando os dois homens começaram a discutir. O agressor quebrou o vidro traseiro do carro de Wemerson.

Após a briga ser controlada, Wemerson saiu do local e foi em casa. Ele pegou uma ferramenta e voltou ao local da confusão, onde pretendia também quebrar o veículo do homem que havia danificado o seu carro. Neste momento ele foi surpreendido pelo agressor, que o golpeou com uma faca.