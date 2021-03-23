Marido que matou técnica em enfermagem na Serra é preso na Bahia

Na última semana, ele chegou a se apresentar na Polícia Civil, mas foi liberado pelo delegado por não ter situação de flagrante.
Agora, com o mandado de prisão em mãos, policiais civis da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM), com apoio operacional de policiais civis e militares da Bahia, prenderam Zezito.
A prisão ocorreu em Ilhéus. "O Inquérito Policial que investiga o caso segue em andamento na DHPM e detalhes do Inquérito só serão divulgados ao final das investigações para preservar a apuração dos fatos", disse a Polícia Civil em nota.
Jaciara foi assassinada com golpes de faca na madrugada de 15 de março no bairro Vila Nova de Colares. Segundo a Polícia Civil, ela foi morta pelo marido, que a golpeou com 33 facadas e fugiu do local.
O crime aconteceu pouco antes de 1h na casa onde o casal morava. De acordo com informações da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), a filha do casal, de 11 anos, presenciou o crime. Ao ver o pai atacando a mãe com uma faca, a menina saiu de casa para pedir ajuda na rua. No entanto, quando os vizinhos chegaram à residência, o homem já havia fugido.