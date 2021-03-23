Marido que matou técnica em enfermagem na Serra é preso na Bahia

Zezito Pereira da Silva Filho se apresentou acompanhado de um advogado Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O acusado de matar a técnica em enfermagem Jaciara da Silva de Moura, de 32 anos, na Serra foi preso na Bahia no último fim de semana. Zezito Pereira da Silva, de 41 anos, confessou ter matado a companheira.

Na última semana, ele chegou a se apresentar na Polícia Civil, mas foi liberado pelo delegado por não ter situação de flagrante.

Agora, com o mandado de prisão em mãos, policiais civis da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM), com apoio operacional de policiais civis e militares da Bahia, prenderam Zezito.

Jaciara da Silva de Moura, de 32 anos, foi assassinada a facadas Crédito: Reprodução / TV Gazeta

A prisão ocorreu em Ilhéus. "O Inquérito Policial que investiga o caso segue em andamento na DHPM e detalhes do Inquérito só serão divulgados ao final das investigações para preservar a apuração dos fatos", disse a Polícia Civil em nota.