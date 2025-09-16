Violência

Marido é preso em flagrante por agredir e ameaçar esposa de morte na Serra

Mulher relatou à polícia que estava dormindo fora de casa desde o último domingo (14) por temer pela própria vida

Mayhan Araujo Residente em Jornalismo

16 de setembro de 2025

Um homem foi preso em flagrante por lesão corporal qualificada após agredir e ameaçar a própria esposa, no Bairro das Laranjeiras, na Serra. Segundo narrado pela vítima no boletim registrado na tarde da segunda-feira (15), ele havia saído de casa no sábado (13) e não retornou. Já ela foi para a residência da prima do próprio marido e permaneceu no local desde o domingo (14), pois temia pela própria vida. Ainda conforme relato da vítima, o homem teria ido até a residência da familiar no mesmo dia e a ameaçado, dizendo que a mataria caso a esposa retornasse para casa.

Já na segunda-feira (15), o suspeito voltou ao endereço da prima afirmando que queria buscar o filho do casal. Nesse momento, segundo a mulher, ele passou a agredi-la com chutes, segurando-a pelo pescoço e apertando, além de provocar arranhões na testa e escoriações no braço direito.

Ainda conforme o boletim, a mulher pediu ajuda ao avistar uma viatura da Polícia Militar que passava na região. Os militares ouviram o relato da vítima e foram até o endereço citado por ela como sendo a casa da família. Lá, os policiais encontraram o suspeito, que foi conduzido até a delegacia para prestar esclarecimentos.

Na delegacia

À polícia, o homem negou as agressões e deu a versão dele para os fatos. Alegou que havia ido até a casa da prima para buscar o filho dele com a esposa e que, segundo ele, a criança estaria sozinha. Na tentativa de buscá-lo, ele disse que apenas empurrou a mulher, negando ter praticado qualquer tipo de agressão. Mas, segundo a equipe da PM, ela apresentava marcas no corpo, como vermelhidão no pescoço, arranhões e também escoriações.

Diante dos fatos, o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e ameaça qualificada, e encaminhado para o Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana, na Grande Vitória.

