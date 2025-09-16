Home
Motorista de aplicativo e passageiros são vítimas de assalto em Vila Velha

Criminosos renderam o motorista e ocupantes, agrediram e obrigaram condutor a dirigir pela cidade; criminosos acabaram presos após acidente no bairro Jockey de Itaparica na madrugada desta terça-feira (16)

Eduarda Lisboa

Reporter / [email protected]

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 15:02

Dois homens e um adolescente de 16 anos foram detidos após assaltarem um motorista de aplicativo e dois passageiros durante uma corrida em Vila Velha, na madrugada desta terça-feira (16). No momento da abordagem, um dos passageiros conseguiu fugir e acionou a Polícia Militar, que passava pela região. Enquanto isso, o condutor foi agredido com coronhadas e obrigado a dirigir sob a mira dos criminosos, iniciando uma perseguição pelas ruas do município.

A fuga terminou quando o carro bateu em uma rotatória no bairro Jockey de Itaparica, no mesmo município. De acordo a Polícia Militar, três suspeitos que estavam no veículo tentaram fugir. Dois deles tentaram escapar por um terreno baldio, mas foram localizados pelos policiais. Durante a ação, conforme a PM, houve disparos, pois um dos envolvidos teria apontado uma arma contra os agentes, mas depois foi constatado que o objeto era falso.

A Polícia Militar ainda disse que, no momento em que a ocorrência era registrada, o terceiro suspeito se apresentou dizendo ser vítima do grupo. Entretanto, o motorista percebeu que ele vestia suas roupas e carregava seus pertences. A PM informou que ele também foi levado para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei. Apesar das agressões, o motorista passa bem.

*Com informações do repórter da TV Gazeta, Caique Verli

