Flagrante

Imagens mostram momento em que pedreiro é morto a tiros em Cariacica

Diego Milagre de Souza, de 39 anos, foi retirado à força de um carro antes de ser morto; família relatou que ele havia sido sequestrado horas antes

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 11:20

Um vídeo registrado por uma câmera de segurança registrou o momento em que o pedreiro Diego Milagre de Souza, de 39 anos, foi morto a tiros na Estrada do Dique, em Jardim Botânico, Cariacica. Nas imagens (veja acima), um carro para em frente a uma empresa de reciclagem, por volta das 21h51, e uma pessoa desce do banco do carona.

Em seguida, Diego é retirado à força do banco de trás do veículo. Outro suspeito também desce e vai em direção à vítima. Logo depois, os clarões dos disparos aparecem na filmagem. Foram feitos diversos tiros. Após o crime, os envolvidos voltam para o carro e fogem.

O corpo só foi encontrado na manhã desta terça-feira (16), quando trabalhadores chegaram ao local e acionaram a Polícia Militar. Peritos da Polícia Científica recolheram mais de 20 cápsulas no local.

Familiares da vítima relataram à TV Gazeta que não sabem o que motivou o crime. Eles disseram que Diego era usuário de drogas e costumava passar períodos fora de casa. Na madrugada desta terça-feira (16), a família recebeu informações de que o pedreiro havia sido sequestrado no trevo de Castelo Branco, em Cariacica. Ele deixa duas filhas.

Muito abalada, uma das irmãs de Diego perdeu o controle do carro e quase caiu de uma ponte próxima ao local do crime.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta