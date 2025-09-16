Home
>
Polícia
>
Imagens mostram momento em que pedreiro é morto a tiros em Cariacica

Imagens mostram momento em que pedreiro é morto a tiros em Cariacica

Diego Milagre de Souza, de 39 anos, foi retirado à força de um carro antes de ser morto; família relatou que ele havia sido sequestrado horas antes

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 11:20

Um homem identificado como Diego Milagre, de 39 anos, foi encontrado morto com vários tiros na manhã desta terça-feira (16), na Estrada do Dique, em Jardim Botânico, Cariacica

Um vídeo registrado por uma câmera de segurança registrou o momento em que o pedreiro Diego Milagre de Souza, de 39 anos, foi morto a tiros na Estrada do Dique, em Jardim Botânico, Cariacica. Nas imagens (veja acima), um carro para em frente a uma empresa de reciclagem, por volta das 21h51, e uma pessoa desce do banco do carona.

Recomendado para você

Diego Milagre de Souza, de 39 anos, foi retirado à força de um carro antes de ser morto; família relatou que ele havia sido sequestrado horas antes

Imagens mostram momento em que pedreiro é morto a tiros em Cariacica

Dois suspeitos entraram na residência do homem, atiraram contra ele e levaram o celular; vítima foi socorrida pelo Samu 192 e nenhum suspeito foi preso até o momento

Cadeirante é baleado e roubado após ter casa invadida em Itapemirim

Ação da Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e busca em quatro bairros do município no Norte do Espírito Santo; um indivíduo, preso em flagrante, portava arma e munições

Três são presos em operação contra tráfico e homicídios em São Mateus

Em seguida, Diego é retirado à força do banco de trás do veículo. Outro suspeito também desce e vai em direção à vítima. Logo depois, os clarões dos disparos aparecem na filmagem. Foram feitos diversos tiros. Após o crime, os envolvidos voltam para o carro e fogem.

O corpo só foi encontrado na manhã desta terça-feira (16), quando trabalhadores chegaram ao local e acionaram a Polícia Militar. Peritos da Polícia Científica recolheram mais de 20 cápsulas no local.

Familiares da vítima relataram à TV Gazeta que não sabem o que motivou o crime. Eles disseram que Diego era usuário de drogas e costumava passar períodos fora de casa. Na madrugada desta terça-feira (16), a família recebeu informações de que o pedreiro havia sido sequestrado no trevo de Castelo Branco, em Cariacica. Ele deixa duas filhas.

Muito abalada, uma das irmãs de Diego perdeu o controle do carro e quase caiu de uma ponte próxima ao local do crime. 

Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento, nenhum suspeito foi detido. 

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais