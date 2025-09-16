Homem é encontrado morto a tiros em Cariacica

Diego Milagre de Souza (em destaque) foi encontrado morto em Cariacica Crédito: Diony Silva e Acervo Pessoal | Montagem A Gazeta

Um homem identificado como Diego Milagre, de 39 anos, foi encontrado morto com vários tiros na manhã desta terça-feira (16), na Estrada do Dique, em Jardim Botânico, Cariacica. Moradores ouviram disparos na noite de segunda-feira (15), segundo apuração da reportagem da TV Gazeta.

O corpo foi localizado na entrada de uma empresa de reciclagem por pessoas que chegavam ao local para trabalhar.

As polícias Civil e Militar foram acionadas e ainda não divulgaram mais informações sobre o caso. O texto será atualizado assim que houver retorno.