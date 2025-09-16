Trama

Disputa pela guarda de criança motivou armadilha fatal de sogra no ES

Conclusão é da Polícia Civil, que investigou o assassinato do professor de jiu-jítsu e motorista de aplicativo Thiago Louzada Charpinel Goulart, de 43 anos

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 12:32

Luis Fernando Moreira Souza, Vanda de Oliveira Rosa, Higor Reis de Jesus e William dos Santos Pereira Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O professor de jiu-jítsu e motorista de aplicativo Thiago Louzada Charpinel Goulart, de 43 anos, foi assassinado em uma emboscada planejada pela sogra em Vila Nova de Colares, na Serra. É o que concluiu a Polícia Civil, destacando que a motivação do crime foi a disputa pela guarda da filha da vítima, uma criança de 6 anos.

Segundo a investigação, a sogra — Vanda de Oliveira Rosa, de 54 anos — procurou pelo chefe do tráfico da região e mentiu para ele, dizendo que o genro abusava sexualmente da criança. Ao todo, quatro pessoas foram presas por envolvimento no crime. São elas:

Luis Fernando Moreira Souza, vulgo Mancha, de 30 anos (chefe do tráfico)



Vanda de Oliveira Rosa, de 54 anos (sogra da vítima)



Higor Reis de Jesus, de 30 anos (atirador)



William dos Santos Pereira, de 29 anos (responsável por levar Higor até a vítima)

O delegado Rodrigo Sandi Mori — chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra — explicou que em de 2018 Thiago e a filha de Vanda eram casados, mas eles não poderiam ter filhos devido a problemas de saúde da mulher. Porém ela acabou engravidando, teve pré-eclâmpsia e morreu poucos dias após o parto. Iniciava ali uma mágoa de Vanda em relação ao genro. A criança ficou sob os cuidados da avó materna, mas continuava convivendo com o pai.

“Ela (Vanda) acreditava que a culpa da morte da filha teria sido de Thiago, que teria engravidado a filha e eles sabiam que ela tinha problema d esaúde”, complementou o delegado.

Thiago Louzada Charpinel Goulart, morto em emboscada fatal planejada pela sogra Crédito: Redes sociais

Sandi Mori pontuou ainda que Vanda e Thiago tinham constantes desavenças sobre a educação da criança. Segundo o delegado, a avó permitia que a neta usasse o celular para assistir a danças inadequadas para a idade e as reproduzia. “Vanda também permitia que a criança de apenas seis anos usasse maquiagem, salto alto e roupas curtas. Fato que também gerava uma grande desavença entre genro e sogra”.

O estopim para o assassinato foi o fato de Thiago estar se preparando para pedir a guarda definitiva da filha. Para isso, ele começou a realizar viagens de aplicativo para ajudar na composição de renda financeira.

Planejamento e execução

Conversa da Vanda com a vítima antes do crime. Ela usa a neta pra atrair o pai para a morte Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Cerca de 15 dias antes do crime, Vanda procurou o chefe do tráfico de Vila Nova de Colares e disse que a neta estaria sendo abusada sexualmente pelo pai. "Todos nós sabemos que no código do tráfico, estupradores e molestadores de crianças são punidos com a morte", esclareceu o delegado.

No dia do crime — 3 de janeiro, Vanda ligou para Thiago, que não atendeu. Para chamar a atenção da vítima, enviou uma mensagem dizendo que a filha queria falar com ele. Para a criança, prometeu uma caixa de bombom caso ela pedisse para ver o pai. Thiago chegou a ligar para a filha, que o convidou para ir até a casa da avó. "Thiago era extremamente apaixonado pela filha. Elenão tinha o hábito de sair tarde da noite, ainda em Vila Nova de Colares, mas o chamado da filha acabou fazendo com que o pai fosse até o local", contou o delegado.

Após confirmar que o genro iria visitar a criança, Vanda foi até uma distribuidora de bebidas, onde encontrou Luis Fernando, chefe do tráfico da região. Ele, por sua vez, acionou Higor Reis de Jesus e William dos Santos Pereira.

Por volta das 22 horas, Thiago chegou à casa de Vanda. A sogra pediu que a neta trocasse de roupa e distraiu a vítima na porta da residência. Pouco depois, Higor e William chegam de moto, e, segundo a polícia, Higor se aproxima de Thiago por trás e dá quatro tiros na cabeça da vítima.

Prisões

Material apreendido na residência de Luiz Fernando Moreira Souza Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Higor foi o primeiro a ser preso. Segundo a polícia, ele era o braço armado do tráfico e também é investigado por outro assassinato ocorrido em 2024 no mesmo bairro.





William foi o segundo, apontado como responsável por levar Higor ao local e garantir a fuga.





Em seguida, a polícia prende Luiz Fernando. Na casa dele, a polícia apreendeu R$ 14 mil em dinheiro, uma pistola e anotações do tráfico.





Vanda foi a última a ser capturada, em 21 de julho, em Jardim Camburi, Vitória.



Os quatro suspeitos foram indiciados por "homicídio qualificado, por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima". Além disso, Luis Fernando, Higor e William também responderão por associação ao tráfico, com aumento de pena pelo uso de arma de fogo.

A menina de seis anos foi encaminhada à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), onde foi ouvida por uma assistente social. Ela afirmou que tinha bom convívio com o pai, que gostava dele e negou ter sofrido abusos. Após a prisão da avó materna, passou a viver com os avós paternos.

A reportagem tenta localizar a defesa dos presos. O espaço segue aberto para manifestações.

