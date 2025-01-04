Motorista de aplicativo morre após ser baleado na Serra

Thiago Louzada estava na calçada, em frente à casa da sogra, quando foi alvo de criminoso Crédito: Acervo Pessoal

Um professor de jiu-jítsu e motorista de aplicativo, identificado como Thiago Louzada Charpinel Goulart, 43 anos, morreu após ser baleado no bairro Vila Nova de Colares, na Serra , na noite de sexta-feira (3).

Segundo testemunhas, ele estava na calçada, encostado no carro que usava para trabalhar, quando foi surpreendido por um criminoso. Thiago foi morto na frente da casa da sogra, de acordo com o irmão da vítima.

Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a filha de seis anos do motorista estava dentro da casa e ouviu os tiros, mas achou que o barulho era de fogos de artifício.

Depois do atirar contra Thiago, o criminoso fugiu. A família da vítima está em choque e disse que não sabe de nenhuma ameaça sofrida pela vítima.

Os familiares também cobram justiça e, agora, dizem tentar juntar forças para criar a filha do professor, que também perdeu a mãe, há mais de quatro anos, em decorrência de um problema de saúde. O crime é investigado pela Polícia Civil.