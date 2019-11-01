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Combate ao crime organizado

Mais um integrante da facção criminosa PCC é preso em Vila Velha

'CL' é apontado como o responsável pelo controle do tráfico de drogas no Espírito Santo. Ele também organizava consórcios de traficantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 17:50

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 17:50

Operação Strategia visa desarticular a facção criminosa PCC. Até o momento, 11 integrantes já foram presos e drogas apreendidas Crédito: Divulgação | Ministério Público Federal
"CL", um dos integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), foi preso nesta sexta-feira (1º) em Vila Velha. Ele é apontado como o responsável pelo controle do tráfico de drogas no Espírito Santo, organizando até mesmo consórcios de traficantes interessados em adquirir entorpecentes.
Além de responder pelo crime de tráfico de drogas, o criminoso já foi condenado por roubo e é réu por homicídio. Com ele, foi apreendido um importante documento da facção.

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Na quinta-feira (31), foram presos mais cinco integrantes do PCC. Dentre eles, três homens e duas mulheres. Os suspeitos foram encaminhados ao Complexo Penitenciário de Viana.

OPERAÇÃO STRATEGIA

As prisões fazem parte da operação Strategia, deflagrada nesta quinta-feira (31) pelo Ministério Público Federal do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil. As investigações foram iniciadas em abril de 2019 com o objetivo de desarticular a facção PCC e colher informações sobre atividades criminosa no Estado.
Os agentes cumprem mandados de prisão, busca e apreensão em Vila Velha, Serra, Cariacica e São Roque do Canaã. Essa operação é um desdobramento de outra realizada em fevereiro, que prendeu outras cinco pessoas envolvidas com o PCC. Também já foram recolhidos 1,6 kg e 643 buchas de maconha, 642g de pasta base de cocaína, 376 papelotes de cocaína e 272 pedras de crack.
Operação Strategia visa desarticular a facção criminosa PCC. Até o momento, 11 integrantes já foram presos e drogas apreendidas Crédito: Divulgação | Ministério Público Federal

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