Mais um integrante da facção criminosa PCC é preso em Vila Velha

"CL", um dos integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), foi preso nesta sexta-feira (1º) em Vila Velha. Ele é apontado como o responsável pelo controle do tráfico de drogas no Espírito Santo, organizando até mesmo consórcios de traficantes interessados em adquirir entorpecentes.
Além de responder pelo crime de tráfico de drogas, o criminoso já foi condenado por roubo e é réu por homicídio. Com ele, foi apreendido um importante documento da facção.
Na quinta-feira (31), foram presos mais cinco integrantes do PCC. Dentre eles, três homens e duas mulheres. Os suspeitos foram encaminhados ao Complexo Penitenciário de Viana.
OPERAÇÃO STRATEGIA
As prisões fazem parte da operação Strategia, deflagrada nesta quinta-feira (31) pelo Ministério Público Federal do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil. As investigações foram iniciadas em abril de 2019 com o objetivo de desarticular a facção PCC e colher informações sobre atividades criminosa no Estado.
Os agentes cumprem mandados de prisão, busca e apreensão em Vila Velha, Serra, Cariacica e São Roque do Canaã. Essa operação é um desdobramento de outra realizada em fevereiro, que prendeu outras cinco pessoas envolvidas com o PCC. Também já foram recolhidos 1,6 kg e 643 buchas de maconha, 642g de pasta base de cocaína, 376 papelotes de cocaína e 272 pedras de crack.