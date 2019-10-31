Operação mira atuação de célula do PCC em Vila Velha

Operação do Ministério Público mira atuação do PCC em Vila Velha Crédito: Divulgação/ Ministério Público do Espírito Santo

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e a Polícia Militar deflagraram a Operação "Strategia", que tem como alvo atuação de uma célula do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Vila Velha.

Com o apoio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), os agentes tentam cumprir nove mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha. Até o momento foram presas quatro pessoas.

As investigações tiveram início em abril de 2019 e permitiram, segundo o Ministério Público, colher evidências suficientes para subsidiar os mandados de prisão e de busca e apreensão. Durante as apurações foram presas três pessoas e apreendidos 1,6 quilo e 643 buchas de maconha, 642 gramas de pasta base de cocaína, 376 papelotes de cocaína e 272 pedras de crack.

Para o MPES, as provas colhidas até o momento são suficientes para oferecimento de denúncia pelo crime de participação na organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), tráfico e associação para o tráfico, dentre outros.