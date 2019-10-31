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Facção paulista

Operação mira atuação de célula do PCC em Vila Velha

Os agentes tentam cumprir mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 09:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 09:33
Operação do Ministério Público mira atuação do PCC em Vila Velha Crédito: Divulgação/ Ministério Público do Espírito Santo
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e a Polícia Militar deflagraram a Operação "Strategia", que tem como alvo atuação de uma célula do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Vila Velha.
Com o apoio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), os agentes tentam cumprir nove mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha. Até o momento foram presas quatro pessoas.
As investigações tiveram início em abril de 2019 e permitiram, segundo o Ministério Público, colher evidências suficientes para subsidiar os mandados de prisão e de busca e apreensão. Durante as apurações foram presas três pessoas e apreendidos 1,6 quilo e 643 buchas de maconha, 642 gramas de pasta base de cocaína, 376 papelotes de cocaína e 272 pedras de crack.
Para o MPES, as provas colhidas até o momento são suficientes para oferecimento de denúncia pelo crime de participação na organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), tráfico e associação para o tráfico, dentre outros.
Ao todo, cinco promotores de Justiça do Gaeco, 34 policiais militares, 12 policiais militares da Diretoria de Inteligência (Dint), um delegado de polícia, dois escrivães, 11 policiais civis, estão envolvidos nos trabalhos.

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