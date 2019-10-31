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Operação Strategia

Cinco pessoas ligadas ao PCC são presas em operação em Vila Velha

Operação deflagrada pelo Ministério Público estadual tem como alvo atuação de uma célula do Primeiro Comando da Capital (PCC)

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 19:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 19:37
Operação do Ministério Público mira atuação do PCC em Vila Velha Crédito: Divulgação/ Ministério Público do Espírito Santo
Três homens e duas mulheres foram presos nesta quinta-feira (31) em uma operação coordenada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para desarticular a atuação de uma célula da facção criminosa do PCC (Primeiro Comando da Capital) em Vila Velha. Quatro mandados de prisão continuam em aberto. 
A Operação "Strategia" foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em parceria com a Polícia Militar e recebeu apoio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). O objetivo é sufocar a ação do PCC no Espírito Santo. Desde fevereiro,  prisões de integrantes da facção tem sido realizadas no Estado.
 As investigações do Ministério Público Estadual tiveram início em abril de 2019. De acordo com o órgão, foram colhidas evidências suficientes para pedir mandados de prisão e de busca e apreensão contra nove suspeitos de participarem da facção criminosa do PCC. Cinco deles foram presos. 

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Durante toda a quinta-feira, as equipes do Gaeco, Polícia Militar e Civil estiveram em bairros da Grande Vitória e também em São Roque do Canaã para realizar as prisões. Além disso, foram apreendidos 1,6 quilo e 643 buchas de maconha, 642 gramas de pasta base de cocaína, 376 papelotes de cocaína e 272 pedras de crack.
De acordo com o MPES, as provas colhidas são suficientes para denunciar os presos por associação ao PCC, tráfico e associação ao tráfico. Ao todo, cinco promotores de Justiça do Gaeco, 34 policiais militares, 12 policiais militares da Diretoria de Inteligência (Dint), um delegado de polícia, dois escrivães, 11 policiais civis, participam dos trabalhos de deflagração da fase ostensiva da Operação Stratégia.

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