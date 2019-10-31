Cinco pessoas ligadas ao PCC são presas em operação em Vila Velha

Operação do Ministério Público mira atuação do PCC em Vila Velha Crédito: Divulgação/ Ministério Público do Espírito Santo

Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em parceria com a Polícia Militar e recebeu apoio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). O objetivo é sufocar a ação do PCC no Espírito Santo. Desde fevereiro, prisões de integrantes da facção tem sido realizadas no Estado. Operação "Strategia" foi realizada peloem parceria com a Polícia Militar e recebeu apoio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). O objetivo é sufocar a ação do PCC no Espírito Santo. Desde fevereiro, prisões de integrantes da facção tem sido realizadas no Estado.

As investigações do Ministério Público Estadual tiveram início em abril de 2019. De acordo com o órgão, foram colhidas evidências suficientes para pedir mandados de prisão e de busca e apreensão contra nove suspeitos de participarem da facção criminosa do PCC. Cinco deles foram presos.

Durante toda a quinta-feira, as equipes do Gaeco, Polícia Militar e Civil estiveram em bairros da Grande Vitória e também em São Roque do Canaã para realizar as prisões. Além disso, foram apreendidos 1,6 quilo e 643 buchas de maconha, 642 gramas de pasta base de cocaína, 376 papelotes de cocaína e 272 pedras de crack.