Mãe e filho foram mortos a marretadas por dívida de R$ 10 mil na Serra

Foto maior: marreta utilizada nos assassinatos | Fotos menores: as vítimas Crédito: Montagem | Jaciele Simoura

A Polícia Civil não divulgou os nomes, mas a reportagem da TV Gazeta apurou que os suspeitos foram identificados como o pintor Ricardo Elias Santana e a cuidadora de idosos Iavelina Noemia de Oliveira. A corporação disse que mãe e filho foram assassinados a marretadas, e que o indivíduo confessou o crime de forma fria, mas demonstrou arrependimento por assassinar a criança. A marreta usada no crime foi apresentada em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (22).

De acordo com a Polícia Civil, considerando a confissão de Ricardo os dois entraram na casa no momento do crime e a mulher teria ficado com a criança, enquanto o homem foi na direção da Priscila e deu uma marretada nela. A vítima pedia socorro, e o suspeito repetia as agressões. A criança viu a cena e pediu ao suspeito que parasse com as marretadas. Ele, no entanto, resolveu agredir a criança também. As investigações mostraram que o menino de 4 anos foi morto justamente porque viu os autores.

Todos os golpes com a marreta foram dados pelo homem, segundo a polícia. A criança foi vítima de oito golpes. A mulher participou da organização do crime, que foi executado pelo pintor, conforme explicado pela Polícia Civil.

Ricardo Elias Santana, 45 anos, e Iavelina Noemia de Oliveira, 35, são suspeitos de matar mãe e filho Crédito: Reprodução

Bilhete escrito para desviar investigação

Um bilhete foi encontrado ao lado dos corpos. Para a polícia, o bilhete escrito pelo suspeito tinha a intenção de desviar o foco da investigação. Não foi revelado o conteúdo da mensagem, apenas que havia nomes de outros agiotas.

Suspeita e vítima eram amigas

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a mulher de 35 anos participou do crime era amiga de Priscila, vítima do assassinato. A suspeita, inclusive, ficou com a criança durante a manhã do dia 15 de julho.

Priscila não imaginava que poderia ser vítima do crime, segundo a polícia. Os suspeitos, que estavam com uma dívida de R$ 10 mil, entraram na casa supostamente para entregar o dinheiro. A suspeita e a vítima chegaram a conversar antes das agressões.

Casal é suspeito de outro crime

Segundo revelado pelo secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Eugênio Ricas, o casal apontado como responsável pela morte de mãe e filho também é suspeito de ao menos um outro crime.

O chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, explicou que, além de Priscila e o filho, o casal fez uma vítima no dia 9 de julho. Um idoso de 66 anos emprestou R$ 4 mil ao suspeito. A dívida cresceu e, para evitar o pagamento da quantia, o suspeito decidiu matar o homem.

O idoso saiu para comprar cerveja. O suspeito aproveitou a saída e entrou na residência. Quando a vítima voltou para casa, levou um golpe conhecido como "mata-leão", foi atingido por golpes de marreta e teve o pescoço cortado. Apesar de toda a agressão, o homem sobreviveu, mas segue internado em estado considerado gravíssimo.

Perícia na casa de vítima

A casa onde Priscila e o filho foram assassinados chegou a passar por uma nova perícia um dia após o crime. O repórter João Brito, da TV Gazeta, apurou que Priscila morava em Nova Carapina I havia mais de 20 anos, e a família planejava sair do imóvel no próximo mês e se mudar para uma residência que era reformada há cerca de um ano. Plano que foi interrompido.