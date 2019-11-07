Mãe de jovem encontrada morta em cova rasa no ES já perdeu outro filho

Policiais da DHPP vão investigar o crime Crédito: Fernando Madeira

De acordo com a faxineira, o filho foi morto no dia 30 de junho do ano passado, em Vista da Serra. Na época, ela ouviu várias versões sobre a motivação do crime. Alguns, diziam que o filho teria roubado na região. Outros, que ele estaria devendo dinheiro de drogas.

"Meu filho trabalhava em um ferro velho. Eu não consegui acreditar que ele estava devendo dinheiro em droga. Mas o homem que o matou foi preso e disse que ganhou R$ 500 para matar meu filho porque estava devendo. Não sei se isso é verdade. Mas eu perdi o meu filho. E agora estou perdendo minha filha", lamentou.

SEM AUXÍLIO PARA CRIAR OS FILHOS

A faxineira, que atualmente está desempregada, conta que teve a primeira filha aos 15 anos. Depois, teve mais dois filhos. Mas ao terminar a relação com o pai das crianças, ela conta que não recebeu nenhum apoio, tendo que arcar com a educação e despesas sozinha. Hoje, a filha mais velha tem 25 anos, um filho morreu aos 21 e outro, de 20 anos, está preso acusado de participação em um homicídio.

Sem qualquer auxílio, Nubia casou-se novamente. Na segunda relação, que durou 18 anos, teve mais três filhos. Porém, ela conta que foram anos de uma relação abusiva com violência doméstica.

"Ele me batia. Um dia eu tomei coragem e denunciei. Consegui uma medida protetiva e como a casa era dele, eu tive que sair. Desde então, o pai dos meus três filhos mais novos também não ajuda em nada. Sou eu sozinha para tudo. Sempre tive que me virar", disse.

EMPREGO PARA COMPRAR ROUPAS

Devido as dificuldades financeiras, Nubia contou que uma das últimas conversas que teve com Sulamita foi sobre a vontade de conseguir um emprego para comprar roupas para os filhos.