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Cariacica

Adolescente de 16 anos é morto a tiros na frente da irmã mais nova

Ele havia saído do trabalho e estava lanchando com o pai e a irmã quando os atiradores atacaram.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2019 às 13:02

Publicado em 02 de Novembro de 2019 às 13:02

Joelson Santos Soares, 16 anos, assassinato a tiros em Cariacica Crédito: Facebook
O adolescente  Joelson Santos Soares, 16 anos, foi morto na frente da irmã de 13 anos quando lanchava com ela e o pai, na noite de sexta-feira (01), no bairro Flexal, em Cariacica. O garoto havia saído do trabalho junto com o sogro, em uma obra, onde atuava como ajudante de pedreiro. 
De acordo com informações do Departamento Especializado em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP),  o pai da namorada de Joelson o levava de carro para a casa após um dia de trabalho, por volta das 18 horas. O jovem morava em Nova Canaã. Ao passarem em frente a uma lanchonete, Joelson viu o pai dele com a irmã mais nova lanchando e pediu ao sogro que parasse para que se juntasse a eles. 
Enquanto lanchavam, o pai disse que, por ter deixado o carro da família estacionado na contramão,  teria que ir tirá-lo do local.  Assim que Joelson e a irmã ficaram sozinhos, dois motociclistas chegaram  e mandaram a menina ficar quieta.  Porém, a garota correu e os criminosos atiraram contra o irmão mais velho. Os bandidos fugiram em seguida. 

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O próprio pai de Joelson foi quem o levou para o Pronto Atendimento de Alto Lage. No entanto, como o adolescente havia sido atingido por oito tiros espalhados pelo corpo já chegou sem vida à unidade.
Na manhã deste sábado (02), parentes de Joelson foram ao DHPP para realizar a liberação do corpo do adolescente. No meio de tanta dor, eles ainda tentavam entender o motivo para a violência. 
"Era um menino que não usava drogas, nunca se meteu em confusão, prestativo e trabalhador. Não tinha problema algum, sempre muito educado. Parou a escola, mas imediatamente passou a trabalhar, tanto que ontem voltava do trabalho. É difícil viver isso sem entender, nunca aconteceu nenhuma tragédia assim na nossa família, perdemos para a violência"
Familiar da vítima -  
O corpo de Joelson vai ser velado na Igreja Assembleia de deus em Nova Canaã, Cariacica. O caso será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica onde serão apuradas a autoria e motivação do crime. 

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