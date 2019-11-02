Adolescente de 16 anos é morto a tiros na frente da irmã mais nova

Joelson Santos Soares, 16 anos, assassinato a tiros em Cariacica Crédito: Facebook

O adolescente Joelson Santos Soares, 16 anos, foi morto na frente da irmã de 13 anos quando lanchava com ela e o pai, na noite de sexta-feira (01), no bairro Flexal, em Cariacica . O garoto havia saído do trabalho junto com o sogro, em uma obra, onde atuava como ajudante de pedreiro.

De acordo com informações do Departamento Especializado em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) , o pai da namorada de Joelson o levava de carro para a casa após um dia de trabalho, por volta das 18 horas. O jovem morava em Nova Canaã. Ao passarem em frente a uma lanchonete, Joelson viu o pai dele com a irmã mais nova lanchando e pediu ao sogro que parasse para que se juntasse a eles.

Enquanto lanchavam, o pai disse que, por ter deixado o carro da família estacionado na contramão, teria que ir tirá-lo do local. Assim que Joelson e a irmã ficaram sozinhos, dois motociclistas chegaram e mandaram a menina ficar quieta. Porém, a garota correu e os criminosos atiraram contra o irmão mais velho. Os bandidos fugiram em seguida.

O próprio pai de Joelson foi quem o levou para o Pronto Atendimento de Alto Lage. No entanto, como o adolescente havia sido atingido por oito tiros espalhados pelo corpo já chegou sem vida à unidade.

Na manhã deste sábado (02), parentes de Joelson foram ao DHPP para realizar a liberação do corpo do adolescente. No meio de tanta dor, eles ainda tentavam entender o motivo para a violência.

"Era um menino que não usava drogas, nunca se meteu em confusão, prestativo e trabalhador. Não tinha problema algum, sempre muito educado. Parou a escola, mas imediatamente passou a trabalhar, tanto que ontem voltava do trabalho. É difícil viver isso sem entender, nunca aconteceu nenhuma tragédia assim na nossa família, perdemos para a violência" Familiar da vítima -