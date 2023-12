Justiça manda soltar quarto suspeito de golpe de R$ 500 milhões no ES

Outras três pessoas, da mesma família, presas por suposto envolvimento no esquema foram liberadas pelo judiciário estadual na quinta-feira (14)

Por decisão do desembargador José Augusto Farias de Souza, no plantão judiciário de 2º grau, foram liberados na quinta-feira (14) :

Operação policial

Além da prisão e bloqueio de valores, foram cumpridos mandados de busca e apreensão que resultaram na apreensão de computadores, celulares e outros aparelhos eletrônicos. De acordo com apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta , os criminosos compravam carros de luxo de forma parcelada com cheques sem fundo e, logo após terem a posse dos veículos, vendiam os mesmos.

Conforme documentos aos quais a reportagem teve acesso, os acusados não registravam os automóveis comprados no nome deles nem das empresas que eles possuíam. Os registros eram feitos em nome de terceiros, que, segundo as investigações, faziam a documentação de boa-fé, o que demonstra a ramificação do crime com outras vítimas.