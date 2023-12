Justiça manda soltar 3 detidos suspeitos de golpe de R$ 500 milhões no ES

Os liberados são da mesma família; a quarta pessoa permanecerá detida. Eles foram alvo da Operação Xampu, que ocorreu em Iguape, zona rural de Guarapari

Por decisão do desembargados José Augusto Farias de Souza, no plantão judiciário de 2º grau, foram liberados:

“Não há, no entanto, indicação de risco concreto à ordem pública, ou mesmo à prática de novas infrações penais, as colocações dos pacientes em liberdade.”

Operação policial

Além da prisão e bloqueio de valores, foram cumpridos mandados de busca e apreensão que resultaram na apreensão de computadores, celulares e outros aparelhos eletrônicos. De acordo com apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta , os criminosos compravam carros de luxo de forma parcelada com cheques sem fundo e, logo após terem a posse dos veículos, vendiam os mesmos.

Conforme documentos aos quais a reportagem teve acesso, os acusados não registravam os automóveis comprados no nome deles nem das empresas que eles possuíam. Os registros eram feitos em nome de terceiros, que, segundo as investigações, faziam a documentação de boa-fé, o que demonstra a ramificação do crime com outras vítimas.