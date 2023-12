Quatro pessoas são presas suspeitas de aplicarem golpe de R$ 500 milhões no ES

Os detidos compravam carros de luxo com cheques sem fundo e depois vendiam por preços abaixo do valor de mercado

Além da prisão e bloqueio de valores, foram cumpridos mandados de busca e apreensão que resultou na apreensão de computadores, celulares e outros aparelhos eletrônicos. De acordo com apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta , os criminosos compravam carros de luxo de forma parcelada com cheques sem fundo e, logo após terem a posse dos veículos, vendiam os mesmos.

Conforme documentos aos quais a reportagem teve acesso, os acusados não registravam os automóveis comprados no nome deles e nem das empresas que eles possuíam. Os registros eram feitos em nome de terceiros, que, segundo as investigações, faziam a documentação de boa-fé, o que demonstra para a Justiça a ramificação do crime com outras vítimas.