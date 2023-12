Operação Xampu II

Família usava dinheiro de golpe para investir em empresa de cosméticos no ES, diz polícia

Investigações mostraram que o dinheiro do grupo criminoso era obtido em fraudes realizadas na compra de veículos no Estado

4 min de leitura min de leitura

Issac Gabriel Borin Borges, Leonardo Quilqui, Luzildo Adeodato Borges e Cláudia Cristina Borin Borges foram presos na Operação Xampu II. (Pablo Campos)

A família presa na tarde desta quarta-feira (13), suspeita de causar prejuízo de R$ 500 milhões em um esquema de compra de veículos de luxo no Espírito Santo, é dona de uma empresa de cosméticos no Estado e investia o dinheiro obtido na fraude no estabelecimento. Os investigados foram alvo da Operação Xampu II, deflagrada em Iguape, na zona rural de Guarapari. Foram bloqueados R$ 5 milhões das contas deles e de empresas ligadas ao grupo criminoso pela Justiça. Os presos são:

Isaac Gabriel Borin Borges Leonardo Quilqui Luzildo Adeodato Borges Cláudia Cristina Borin Borges

Os presos foram levados para a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e depois para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para exames de delito. Na manhã desta quinta-feira (14), foi informado que três dos quatro presos foram liberados pela Justiça.

Investimento em empresa de cosméticos

Durante a investigação foi descoberto que parte do dinheiro era investido em uma empresa de cosméticos da família (DNA Cosméticos). O valor do maquinário industrial utilizado para produção dos produtos foi avaliado em R$ 50 milhões, que é de propriedade da mulher denunciada. Além do investimento, os suspeitos também usavam de outro empreendimento familiar para realizar a lavagem de dinheiro.

A investigação do caso começou em setembro, quando foram apreendidos R$ 62 milhões em cheques, R$ 11 mil em dinheiro, além de armas, notas promissórias e aparelhos eletrônicos na casa de seis pessoas.

Além disso, R$ 7 milhões em veículos tinham sido bloqueados pela Justiça para o ressarcimento das vítimas. Na época, nenhum suspeito de envolvimento no esquema foi preso.

Os presos foram levados para a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e depois serão encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para exames de delito. Depois eles serão encaminhados ao presídio.

A investigação sobre o caso começou em setembro, quando foram apreendidos pela polícia R$62 milhões em cheques e R$11 mil em dinheiro. (Polícia Civil)

Como funcionava a fraude

Conforme apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, os criminosos compravam carros de luxo de forma parcelada com cheques sem fundo e, logo após terem a posse dos veículos, vendiam os mesmos. Os automóveis eram vendidos abaixo da tabela de preços (Fipe), o que dava vantagem financeira.

Documentos aos quais a reportagem teve acesso mostram que os acusados não registravam os automóveis comprados no nome deles e nem das empresas que eles possuíam. Os registros eram feitos em nome de terceiros, que, segundo as investigações, faziam a documentação de boa-fé, o que demonstra a ramificação do crime com outras vítimas.

Valores dos carros comprados:

TOYOTA HILUX 2017 R$223.000

MERCEDES C300 2018 R$ 220.000

DUSTER 1.6 2019 R$72.000

JETTA CL 2019 R$ 115.000

AUDI TT COUPE 2016 R$ 256.000

TOYOTA COROLLA XEI 2016 R$ 86.000

BMW X1 2016 R$ 150.000

AUDI AS 2015 R$ 104.000

AMAROK V6 EXTR 2020 R$ 253.000

AUDI RS6 AVANT 560CV 2016 R$503.000

MERCEDES BENZ GLE400 2016 R$ 300.000

CHEVROLET S10 2019 DIESEL R$ 148.000

CHEVROLET S10 2019 GASOLINA R$ 59.000

FORD RANGER 2017 R$ 120.000

HILUX 2017 R$ 201.000

FORD KA 2020 R$ 64.000

HILUX 2020 R$ 200.000

FIAT STRADA RANCH 2022 R$ 130.000

TROLLER T4 2013 R$ 100.000

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta