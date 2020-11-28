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Em Linhares

Justiça manda soltar mulher que atropelou e matou marido após discussão

Juiz André Bijos Dadalto considerou o fato de que a acusada tem dois filhos menores e residência fixa para conceder a liberdade provisória

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 19:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 19:26
Ambulância do Samu e caminhão do Corpo de Bombeiros no local do crime
Mulher atropela e mata marido após discussão em Linhares Crédito: Leitor de A Gazeta
A mulher presa em flagrante após atropelar e matar o marido em Linhares, no Norte do Estado, foi colocada em liberdade após uma decisão da Justiça. O crime aconteceu na noite desta sexta-feira (27), quando Vanessa da Silva Ribeiro Buffon, de 26 anos, atropelou  Rodrigo Bernabé Buffon, também de 26 anos. De acordo com informações de testemunhas, o caso aconteceu logo depois de uma discussão do casal.
Na decisão concedendo a liberdade provisória para Vanessa, o juiz André Bijos Dadalto destacou que a acusada tem dois filhos menores de idade e um ainda precisa ser amamentado. O magistrado também ponderou que Vanessa tem residência fixa e não existe contra ela nenhum outro registro criminal.

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Entre as medidas cautelares apresentadas para a concessão de liberdade provisória, o juiz determinou que Vanessa está proibida de sair da cidade e que terá que fazer recolhimento domiciliar no período noturno.

ENTENDA O CASO

Vanessa havia sido presa em flagrante e autuada por homicídio qualificado, de acordo com informações da Polícia Civil, e encaminhada para o Presídio Feminino de Colatina. 
As informações iniciais da polícia indicavam que, durante a discussão, Rodrigo teria saído do carro e a Vanessa assumiu o volante e o atropelou. O Corpo de Bombeiros foi acionado e tentou levantar o carro, mas Rodrigo já estava morto. Após o fato, a mulher foi levada para o Hospital Geral de Linhares em estado de choque e foi atendida sob escolta policial.

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