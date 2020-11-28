Justiça manda soltar mulher que atropelou e matou marido após discussão

A mulher presa em flagrante após atropelar e matar o marido em Linhares, no Norte do Estado, foi colocada em liberdade após uma decisão da Justiça. O crime aconteceu na noite desta sexta-feira (27), quando Vanessa da Silva Ribeiro Buffon, de 26 anos, atropelou Rodrigo Bernabé Buffon, também de 26 anos. De acordo com informações de testemunhas, o caso aconteceu logo depois de uma discussão do casal.
Na decisão concedendo a liberdade provisória para Vanessa, o juiz André Bijos Dadalto destacou que a acusada tem dois filhos menores de idade e um ainda precisa ser amamentado. O magistrado também ponderou que Vanessa tem residência fixa e não existe contra ela nenhum outro registro criminal.
Entre as medidas cautelares apresentadas para a concessão de liberdade provisória, o juiz determinou que Vanessa está proibida de sair da cidade e que terá que fazer recolhimento domiciliar no período noturno.
ENTENDA O CASO
Vanessa havia sido presa em flagrante e autuada por homicídio qualificado, de acordo com informações da Polícia Civil, e encaminhada para o Presídio Feminino de Colatina.
As informações iniciais da polícia indicavam que, durante a discussão, Rodrigo teria saído do carro e a Vanessa assumiu o volante e o atropelou. O Corpo de Bombeiros foi acionado e tentou levantar o carro, mas Rodrigo já estava morto. Após o fato, a mulher foi levada para o Hospital Geral de Linhares em estado de choque e foi atendida sob escolta policial.