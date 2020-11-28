Justiça manda soltar mulher que atropelou e matou marido após discussão

Mulher atropela e mata marido após discussão em Linhares Crédito: Leitor de A Gazeta

A mulher presa em flagrante após atropelar e matar o marido em Linhares , no Norte do Estado, foi colocada em liberdade após uma decisão da Justiça. O crime aconteceu na noite desta sexta-feira (27), quando Vanessa da Silva Ribeiro Buffon, de 26 anos, atropelou Rodrigo Bernabé Buffon, também de 26 anos. De acordo com informações de testemunhas, o caso aconteceu logo depois de uma discussão do casal.

Na decisão concedendo a liberdade provisória para Vanessa, o juiz André Bijos Dadalto destacou que a acusada tem dois filhos menores de idade e um ainda precisa ser amamentado. O magistrado também ponderou que Vanessa tem residência fixa e não existe contra ela nenhum outro registro criminal.

Entre as medidas cautelares apresentadas para a concessão de liberdade provisória, o juiz determinou que Vanessa está proibida de sair da cidade e que terá que fazer recolhimento domiciliar no período noturno.

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