Polícia

Jovens são presos por tráfico de drogas após flagrante em motel na Serra

Dois homens, duas mulheres e uma adolescente estavam dentro de uma suíte, onde ocorria o embalo de entorpecentes, em um motel no bairro Chácara Parreiral

3ªDelegacia Regional de Laranjeiras, Serra. (Ricardo Medeiros)

Cinco pessoas foram levadas para a delegacia após policiais encontrarem homens embalando drogas dentro de um motel localizado na ES 010, no bairro Chácara Parreiral, na Serra, na segunda-feira (3). De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, dois homens que estavam dentro do motel teriam envolvimento com o tráfico de drogas do bairro Cidade Pomar.

A Polícia Militar informou que uma pessoa denunciou à corporação que pessoas ligadas ao tráfico estariam no motel embalando entorpecentes. Diante das informações, os militares foram ao local e viram um jovem de 19 anos saindo de uma das suítes com duas sacolas com cocaína nas mãos. O indivíduo, ao perceber a presença policial, correu para o interior do quarto, onde os militares encontraram o suspeito e mais quatro pessoas

O boletim de ocorrência detalha que as pessoas levadas para a delegacia são:

Samuel da Silva Mendonça, de 19 anos



Thiago Igor Fernandes, de 18 anos



Letícia Alves Walcher, de 18 anos



Thalyta Santana Moreira, de 25 anos



Uma adolescente de 15 anos, que não terá a identidade exposta, considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad)



Ao realizar buscas na suíte, foram localizados R$ 1.785,00 em dinheiro físico, três frascos de loló, uma unidade de LSD, cinco unidades de lidocaína em pasta, cinco celulares, dois sacos pequenos de ácido bórico pesando aproximadamente 38,36 gramas, um saco de microtubo e sete sacolas de cocaína. Ao consultar o nome dos envolvidos, foi constatado que o homem de 18 anos tinha um mandado de busca e apreensão em aberto.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber qual foi o procedimento adotado com as pessoas encaminhadas à delegacia, considerando que havia uma adolescente no grupo.

Em nota, a Polícia Civil informou que os quatro jovens maiores de idade foram autuados em flagrante por tráfico de drogas majorado por envolver adolescente, sendo encaminhados ao sistema prisional. Já a adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado, a adolescente foi reintegrada à família.

