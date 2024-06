Mulher assassinada em Vila Velha conheceu namorado por app há 4 meses

Vítima, identificada apenas como Marly, levou quatro facadas no corpo dentro da casa do companheiro, na segunda-feira (3)

Marly, que foi morta a facadas pelo namorado em Normília da Cunha , Vila Velha , estava se relacionando com ele há quatro meses. Os dois se conheceram por um aplicativo de relacionamento na internet, segundo o próprio criminoso, identificado como Edilson Cardeal da Silva. Ele tirou a vida da companheira dentro de casa, no final da tarde da última segunda-feira (3).

Os militares chegaram e Edilson estava trancado em casa, com a faca na mão. Conforme boletim de ocorrência, os parentes do homem disseram que ele estaria em surto desde sexta-feira (31), quando parou de tomar os remédios controlados.

A vítima estava dentro de um quarto, caída no chão atrás da porta, já sem sinais vitais. Ela tinha quatro perfurações pelo corpo: uma no peito, duas no abdômen e uma no braço. O cômodo estava cheio de sangue.