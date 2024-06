Homem mata namorada a facadas dentro de casa em Vila Velha

Quando uma guarnição da Polícia Militar chegou ao local, o homem ainda segurava a faca, verbalizando contra os policiais, que precisaram acionar reforços

Após o perímetro ser cercado e isolado, uma equipe da Força Tática se aproximou do suspeito com um escudo e, após algum tempo de diálogo, conseguiu que ele jogasse a faca ao chão e se entregasse, sem necessidade de uso da força. Ele foi algemado para resguardar a própria integridade e de terceiros.

Ao verificar os cômodos da residência, os agentes encontraram a mulher caída, com diversas perfurações no corpo, principalmente na área do tronco. Profissionais do Samu iniciaram os atendimentos, mas o óbito foi constatado em seguida.