Violência

Companheiro mata mulher a facadas dentro de casa em Ecoporanga

Suspeito levou o celular da vítima para impedi-la de pedir socorro caso sobrevivesse e também pode ter roubado dinheiro da mulher, segundo a PM

2 min de leitura min de leitura

Lucimar tinha 48 anos e sofreu cerca de dez golpes de faca no corpo. (Reprodução/Redes Sociais)

Uma mulher de 48 anos foi assassinada a facadas pelo companheiro no bairro Teófilo Figueiredo, em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (2). Lucimar Saldanha da Silva foi morta dentro de casa e o suspeito, de 45 anos, foi detido em flagrante pelo crime.

Conforme boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, vizinhos contaram aos policiais que ouviram uma briga entre o casal e, em seguida, escutaram a vítima pedir socorro. Por fim, observaram que o companheiro de Lucimar saiu com as mãos sujas de sangue e com duas facas na cintura.

O filho da vítima foi quem encontrou a mãe sem vida. Para entrar na casa ele teve que arrombar um portão, que estava trancado com cadeado. Os policiais entraram no imóvel onde o fato aconteceu e encontraram várias manchas de sangue e o corpo da mulher caído no quintal.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito e informou que Lucimar sofreu cerca de 10 golpes de faca. A vítima já estava morta havia mais de uma hora quando foi encontrada.

Foram feitas buscas no bairro para tentar localizar o suspeito do crime, até que a PM recebeu a informação de que o homem estava em um bar no bairro Homero Amante. O indivíduo percebeu a aproximação policial, jogou as duas facas que ele usou fora e tentou se esconder no interior do estabelecimento, mas foi encontrado e recebeu ordem de prisão.

Segundo o boletim de ocorrência, foi necessário o uso de algemas para resguardar a integridade física do suspeito e dos policiais. As facas – uma delas suja de sangue – foram recolhidas e apreendidas.

O homem também estava com dois celulares, sendo um da vítima, que ele teria pego para impedi-la de pedir socorro, caso sobrevivesse, conforme relato aos militares. Também foi encontrada ainda uma quantia de R$ 805 em espécie, com algumas das cédulas com manchas de sangue. Ainda consta na ocorrência que o suspeito pode ter retirado o dinheiro de uma bolsa de Lucimar, que estava revirada e com sangue.

Segundo a PM, o homem confessou o crime e foi conduzido até o plantão da Delegacia Regional de Barra de São Francisco, com lesões no dedo da mão esquerda e escoriações no rosto. O local do crime foi isolado para a chegada da perícia da Polícia Científica.

A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta