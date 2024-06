Mulher é encontrada morta em estrada na zona rural de Montanha

Maio foi marcado por temperaturas acima da média esperada para esta época do ano no Espírito Santo, e aquele friozinho do outono só foi chegar no fim do mês. Junho começa neste sábado (1º) e a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta para baixas temperaturas em todo o Estado, principalmente nas Regiões Sul e Serrana, onde a mínima deve ficar em 10 °C.