Como agia criminoso que estuprou duas mulheres em 20 dias em Cariacica

Suspeito abordava as vítimas usando uma motocicleta e as ameaçava, na região de Itacibá; ele foi preso em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado

Em um intervalo de 20 dias, pelo menos duas jovens, de 17 e 18 anos, foram estupradas pelo mesmo criminoso no bairro Itacibá, em Cariacica. Para os crimes, ele usava a mesma tática: saía de motocicleta, abordava as vítimas, as ameaçava de morte e levava as meninas para a casa dele, ali na região. O homem de 24 anos foi preso no último dia 20, em São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo.

Apesar dos dois casos registrados até agora, a Polícia Civil acredita que existam mais vítimas. "Podemos estar diante de uma situação de um serial killer voltado para crimes sexuais", ponderou o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda. Mas, afinal, como o predador agia?

O primeiro crime aconteceu no dia 6 de abril. Conforme as investigações, o bandido, que não teve o nome divulgado, abordou a adolescente enquanto ela ia para o trabalho. Com uma faca em mãos, ele a ameaçou de morte caso ela não subisse na motocicleta. Depois, a levou para a casa dele, onde o estupro aconteceu.

No dia 26 de abril, ele abordou uma jovem de 18 anos que estava a caminho da escola. Também sob ameaças, obrigou a moça a subir na motocicleta e a levou para a residência dele.

Vídeo mostrou moto

Foi após esse crime que o setor de inteligência da Polícia Civil começou a tentar localizar o estuprador. Por meio de câmeras de videomonitoramento, eles conseguiram identificar o suspeito, apesar de a placa não estar nítida na imagem. Eles fizeram um relatório e mandaram para a Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-Deam).

As investigações continuaram. Em 29 de abril, a equipe da DIV-Deam fez a representação pela prisão preventiva do criminoso e encaminhou para o judiciário. Mais tarde, pessoas que souberam da história lincharam o homem.

"Ele foi para a delegacia, foi feito o interrogatório e, infelizmente, a gente já tinha encaminhado a representação, mas não havia ainda mandado de prisão em desfavor dele. Como ele não estava em estado de flagrante, ele teve que ser ouvido e liberado", detalhou a delegada Cláudia Dematté, chefe da DIV-Deam.

No dia 6 de maio o mandado de prisão foi expedido e a polícia foi atrás dele, mas o suspeito já tinha fugido. Foi quando um novo trabalho de inteligência começou, para descobrir onde o criminoso estava.

Prisão

Levantamentos feitos pelo Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) identificaram que o suspeito estava em São Gabriel da Palha. Lá, ele se deslocava de carro e se escondia na casa de familiares, em pelo menos três residências.

No dia 20, policiais da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha realizaram um cerco e conseguiram prendê-lo numa zona rural da cidade.

"São 20 dias de diferença entre esses dois estupros, então é possível haver outras vítimas que não denunciaram", destacou a delegada Gabriella Zache, adjunta da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

