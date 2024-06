Crime

Morre homem esfaqueado após briga na festa de Conduru em Cachoeiro

Vítima, de 40 anos, foi esfaqueada no tórax por um indivíduo após uma briga e chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu

2 min de leitura min de leitura

Homem estava internado no Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro. (Divulgação/Santa Casa Cachoeiro)

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

Morreu no último domingo (2) o homem de 40 anos, esfaqueado após uma briga na festa de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. A vítima, que não teve o nome informado, chegou a ser socorrida ao hospital no dia da ocorrência, mas não resistiu aos ferimentos.

A briga ocorreu no dia 26 de maio e o outro envolvido é um homem de 51 anos. Conforme a Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, relatos de testemunhas apontam que os dois indivíduos brigaram na festa e, após o desentendimento, o homem de 51 anos foi em casa, pegou a faca e voltou, atacando a vítima de 40 anos – que inicialmente foi levada para o hospital Municipal de Castelo.

O Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim, informou que o homem esfaqueado deu entrada no mesmo dia e confirmou à reportagem, na manhã desta segunda-feira (3), o falecimento dele. Procurada, a Polícia Científica (PCIES) disse que o serviço de transporte de cadáver foi acionado na madrugada deste domingo (2), por volta de 02h30, para recolhimento do corpo no hospital.

O corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para a realização da identificação e do exame cadavérico e, posteriormente, será liberado para os familiares. A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação.

Suspeito detido em casa

Após ferir a vítima, o suspeito tentou fugir, mas acabou detido em casa pela Guarda Municipal. A Polícia Civil disse, por nota, que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, resistência à ação policial e porte ilegal de arma de fogo, e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) do municípío.

Este vídeo pode te interessar

Veja Também Homem é esfaqueado após briga na festa de Conduru em Cachoeiro

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta